Kulturwerkstätte Kanning bringt Thomas Geierspichler nach Ernsthofen

Thomas, Sie sind ebenso wie Hermann Maier viermal zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt worden, haben jedoch ein schwieriges Jahr mit einigen Rückschlägen, Krankheit und Verletzungen hinter sich. Dennoch konnten Sie bei der Weltmeisterschaft in Paris im Rennen über 1.500 Meter die Silbermedaille gewinnen. Wie fühlt man sich nach so vielen aufregenden Ereignissen?

Thomas Geierspichler: Zum einen fühle ich mich doch erschöpft, da der Druck nun nachgelassen hat und die Müdigkeit zum Vorschein kommt, andererseits hat diese Medaille auch einiges an Adrenalin freigesetzt; und das ist auch notwendig für die zukünftigen Aufgaben. 2024 stehen ja die Paralympics in Frankreich am Programm. Aufgrund von Reglementänderungen wird es dort denkbar schwer für mich, der 1.500er wurde gestrichen. Deshalb ordne ich alles dem Projekt 400 unter. Ich lasse mich nicht durch derartige Widrigkeiten vom Kurs abbringen und werde Vollgas angreifen. Als frischgebackener Vizeweltmeister fällt das natürlich etwas leichter.

Seit einigen Jahren halten Sie höchst erfolgreich Vorträge in ganz Europa als Mutmacher und Impulsgeber für Inspiration und Visionen. Sie sind im Herbst in ganz Österreich unterwegs. Wie kommt es zum Auftritt ausgerechnet in der Wolfgang-Kirche in Ernsthofen/Kanning?

Geierspichler: Über eine befreundete Familie aus Ernsthofen, die auch Gründungsmitglied meines Charity-Vereins „Walk’n roll" ist, kam der Kontakt zustande. Ich komme immer sehr gerne in den Westwinkel Niederösterreichs. Auch freue ich mich auf das Ambiente, denn in einer Kirche aufzutreten ist nichts Alltägliches. Die Vorträge sind für mich eine Möglichkeit, die Menschen zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu suchen, zu finden und auch zu gehen. Die Feedbacks dazu bereiten mir viel Freude, sie zeigen, dass mit Inspiration unglaublich viel möglich ist. Der Reinerlös der Veranstaltung in Kanning kommt übrigens dem Verein „Walk’n roll“ zugute, der junge Behindertensportler finanziell unterstützt.

In Ihrem Buch schreiben Sie: „Alles ist möglich dem, der glaubt!“ Woran glauben Sie?

Geierspichler: An die Zuversicht und die Hoffnung, die aus meinem Glauben an Gott resultiert. Ohne Glauben hätte ich nach meinem Unfall nicht zum Sport und niemals zu meinen Erfolgen kommen können.

Kartenreservierungen für den Vortrag am 7. September, 19.30 Uhr, sind ab sofort unter 07435/845014 am Gemeindeamt Ernsthofen möglich. Vorverkauf Euro 18,-/Abendkasse Euro 22,-.

Die St. Wolfgang-Kirche in Kanning ist ein bedeutendes gotisches Bauwerk mit einer bewegten Geschichte (Ursprünge um 800); Gründung des Fördervereines St. Wolfgang-Kanning im Jahr 1999; Ziel: Renovierung der historischen Kirche; Kulturwerkstatt Kanning erweitert Zielvorstellung: Planung von nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten in vier Arbeitsgruppen; Raum für kulturelle Veranstaltungen jeder Art (Ausstellungen, Vorträge, Konzerte, Lesungen, Theater usw.); Obmann: Bürgermeister Karl Huber/Stellvertreter: Dechant Dr. Rupert Grill.