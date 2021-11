Neues Einsatzfahrzeug für St. Peter an der Au

Fünf Feuerwehren sorgen im Gemeindegebiet von St. Peter in der Au für die Sicherheit der Bevölkerung. Damit diese gewährleistet werden kann, bedarf es natürlich neben einer schlagkräftigen Mannschaft auch einer erstklassigen Ausrüstung.

Gemäß der Ausrüstungsverordnung hat die Gemeinde seit 2016 bereits vier Fahrzeuge für die Feuerwehren angekauft – erst kürzlich wurde das neue HLF3 der FF St. Peter in der Au feierlich seiner Bestimmung übergeben. Nun soll auch der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael am Bruckbach erneuert und das 30 Jahre alte HLF2 durch ein neues Modell der Marke Mercedes ersetzt werden. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung dazu einen einstimmigen Beschluss gefasst und auch die Kameraden der Feuerwehr St. Michael haben bei ihrer Jahreshauptversammlung Ende Oktober den Ankauf einstimmig beschlossen. Rund 430.000 Euro kostet das neue HLF2, die Kosten teilen sich Gemeinde und Feuerwehr nach Abzug der Landesförderung 70:30.

1,67 Millionen Euro für die fünf Feuerwehrautos

„Der Ankauf von fünf Feuerwehrautos in fünf Jahren mit einem Kostenaufwand von 1,67 Millionen Euro stellt uns natürlich neben zahlreichen Großprojekten, wie etwa der Schulsanierung im Ramingtal oder eben auch dem Bau des neuen Feuerwehrhauses im Markt vor Herausforderungen. Dennoch bin ich überzeugt, dass diese Investition in die Ausstattung unserer Feuerwehren wichtig und richtig ist. Sie trägt maßgeblich zur Sicherheit jedes Bürgers und jeder Bürgerin bei“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras.

Sein Dank gilt dem Feuerwehrreferenten Johannes Tanzer und den fünf Kommandanten, die hier gemeinsam einen klaren Fahrplan mit einem einheitlichen Kostenschlüssel für die Großgemeinde festgelegt haben. „Nur gemeinsam sind diese Investitionen umsetzbar. Andererseits hilft die beste Ausrüstung nichts, wenn es nicht Menschen gibt, die sie auch bedienen und anwenden können. Daher danke ich allen Feuerwehrkameraden für die ehrenamtliche Zeit, die sie für Übung, Einsatz und Veranstaltungen im Bereich der Feuerwehr stets aufs Neue aufbringen“, betont Bürgermeister Heuras.