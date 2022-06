Pilotprojekt zur Prävention in St. Valentiner Schulen

Werbung

Die Stadtgemeinde Sankt Valentin wird ab dem kommenden Schuljahr 2022/2023 Schulsozialarbeit über das „Institut K.O.M.M.“ als Pilotprojekt in den beiden Mittelschulen und in der Polytechnischen Schule einführen. Schulsozialarbeit steht als Unterstützungsangebot und Vernetzungsstelle für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Eltern sowie Lehrende zur Verfügung, mit dem Ziel Präventionsarbeit zu leisten oder auch in Akutsituationen zu intervenieren.

Durch die Anwesenheit an der Schule sorgen die Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen für eine vertrauensvolle Atmosphäre und geben den Schülerinnen und Schülern vor allem für die An- und Aussprache schwieriger Themen Sicherheit.

Die Stadtgemeinde Sankt Valentin, beziehungsweise die Mittelschulgemeinde mit den Nachbargemeinden St. Pantaleon-Erla und Ernsthofen, finanzieren die anfallenden Kosten von rund 38.000 Euro für die Schulsozialarbeit zur Gänze. Erst nach einigen Jahren ist eine Förderung durch das Land Niederösterreich möglich.

