Aufregung um Bauprojekt in St. Peter/Au

Für Wirbel sorgte in der Vorwoche in der Gemeinde ein Prospekt der Firma wert.bau, die darin 20 Vorsorgewohnungen auf Baurechtsbasis bewarb. Entstehen sollen diese auf einem rund 2.600 Quadratmeter großen Grundstück in der Schwingenschussstraße in Blickrichtung der B122 auf Höhe des Roten Kreuzes. Baubeginn: Frühjahr 2023.

„Ich bekam viele Nachfragen, warum wir die Bürgerinnen und Bürger über dieses Projekt bisher nicht informiert haben“, berichtet Ortschef Johannes Heuras, der von der Aktion der Firma aber selbst überrascht wurde. „Zu allem Überdruss wurde im Prospekt auch noch ein falsches, etwas weiter westlich liegendes Grundstück als potenzieller Bauplatz ausgewiesen, was natürlich für zusätzliche Irritation sorgte“, erklärt der Bürgermeister.

Es seien zwar schon Vertreter der Firma am Gemeindeamt gewesen, um Fragen über eine mögliche Zufahrt, Abwasseranschlüsse etc. zu erörtern, aber das sei ein übliches Prozedere. „Oft zerschlagen sich geplante Vorhaben dann auch wieder, weil keine Einigung mit dem Grundbesitzer gelingt oder sie wirtschaftlich nicht darstellbar sind“, sagt Heuras.

Grundsätzlich sei das betreffende Grundstück als Bauland gewidmet. „Wir stehen verdichtetem Wohnbau als Gemeinde auch positiv gegenüber, allerdings gibt es bis dato weder eine Einreichung noch eine Baubewilligung für diese Vorhaben“, betont Heuras. Die Bewerbung durch die Firma komme daher viel zu früh.

Natürlich hat der Ortschef das Unternehmen zur Rede gestellt. „Ich habe klargestellt, dass ich mir für die Anrainer und potenziellen Interessenten für die Wohnungen möglichst rasch eine umfangreiche Information wünsche, und die Firma hat mir auch versprochen, noch heuer einen Informationsabend durchzuführen“, berichtet der Bürgermeister.

Heuras versichert auch, dass die Gemeinde in einem etwaigen Bauverfahren das Projekt natürlich auf die Einhaltung sämtlicher Vorschriften der Bauordnung prüfen werde.

