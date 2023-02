Strengberger Gemeindearchiv als Mammutprojekt

Es ist eine Großbaustelle, die Vizebürgermeister Lukas Schatzl im März 2021 in Angriff nahm. Die Idee, ein Gemeindearchiv einzurichten, entpuppte sich nämlich als Mammutaufgabe. Ursprünglich war er davon ausgegangen, mit dem Projekt nur einige Monate beschäftigt zu sein. „Dass das so eine Lawine auslöst, das war mir damals nicht klar“, gibt Schatzl zu.

Ein wichtiger Abschnitt für das Archiv ist mittlerweile abgeschlossen. Die Stuckdecke ist freigelegt und die Wände sind gestrichen, der Boden wurde eingelassen und auch das Mobiliar schon aufgestellt. Das Archiv ist nun so weit, dass es mit den historischen Schätzen des Gemeindeamtes befüllt werden kann. „Denkmalschutz und Landesarchiv haben ihr Okay gegeben. Ziel ist es jetzt, alles in den nächsten Monaten laut einer Archivordnung zu sortieren“, betont Schatzl. Im Herbst soll es dann im Rahmen eines Tags der offenen Tür am Gemeindeamt präsentiert und offiziell mit einem Festakt eröffnet werden. „Das muss sein. So schließen wir die Baustelle ab“, ergänzt er.

Ein wichtiger Teil des Archivs ist die Topothek, die Schatzl gemeinsam mit seinen beiden Helfern, Johann Kirchweger und Anton Bäck, mit Material befüllt. Seit dem Start im April 2022 wurden rund 5.500 Bilder, Postkarten, Partezetteln und Videos freigeschaltet. Viele weitere werden noch folgen. „Je mehr Material man hat, umso schärfer wird das Bild über die vergangene Zeit“, ist Schatzls Geschichtsinteresse geweckt. Er sieht auch noch genug Luft nach oben. „Ein Bild kann man Ende nie beschreiben. Man kann etwa eine Gesichtserkennung hinterlegen oder genaue Daten“, stellt er klar.

Angenommen wird die Topothek aber auch ohne diesen Daten bereits sehr gut. Rund 5.000 Zugriffe habe es seit dem Start bereits gegeben. 90 Prozent der Nutzer kommen aus Österreich, der Rest aus zehn verschiedenen Ländern. Darunter befinden sich neben den Nachbarländern auch Kanada, Australien und Neuseeland. „Länder, in die einige Strengberger vor und nach dem Krieg ausgewandert sind“, erklärt Schatzl.

Er und sein Team sind weiterhin auf der Suche nach neuem, historischem Material, das einfach am Gemeindeamt abgegeben werden kann. Erst vor Kurzem tauchte ein Sensationsfund auf: „Ein Hobbyfilmer hat sich das ganze Jahr mit Strengberg befasst und von kirchlichen Anlässen über das Zeltfest bis hin zum Fußballspiel alles wie bei einer Dokumentation gefilmt“, freut sich Schatzl über den Fund aus den 1970er-Jahren.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.