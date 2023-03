Löten - gemeinsam statt einsam

Die offene Kunst- und Kulturwerkstatt „ent“ in Stadt Haag startet mit ihrer ersten diesjährigen Veranstaltung und eröffnet das Jahr mit einer neuen Veranstaltungsreihe. Als erste Veranstaltung findet am Sonntag, 12. März, von 13 bis 19 Uhr der „Offene Schaltkreis“ statt. Dabei handelt es sich um eine offene Werkstatt für Elektronik. Der „Offene Schaltkreis“ wird viermal jährlich veranstaltet. Das Format richtet sich an Personen, die schon Erfahrung im Umgang mit elektronischen Schaltungen haben und lieber gemeinsam als einsam an diesen löten.

Die Teilnahme ist kostenlos und es sind diverse Bauteile sowie Werkzeuge vorhanden. Betreut wird der „Offene Schaltkreis“ von Reinhard Reisenzahn (Tontechniker, Soundartist). Weitere Infos: www.reinhardreisenzahn.com.

Das gesamte Frühjahr/Sommerprogramm ist unter www.verein-ent.at zu finden.

