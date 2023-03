Feuerwehr Stadt Haag: 194 Einsätze

Am Freitag blickte die Freiwillige Feuerwehr Stadt Haag in der Mostviertelhalle auf 2022 zurück. Die von Kommandant Andreas Zöchlinger eröffnete Jahreshauptversammlung startete mit einem visuellen Jahresrückblick, der auch in den sozialen Medien und auf Youtube zu sehen ist. Nach dem Kassa- und Tätigkeitsbericht der Verwaltung konnten alle Sachbearbeiter ihre Jahresberichte vorbringen.

Aufgrund des tragischen und unerwarteten Ablebens des ersten Kommandant-Stellvertreters Peter Lehrbaum musste diese Position neu gewählt werden. Die Mitglieder wählten Gerald Glanninger einstimmig in diese Funktion. Er wurde von Bürgermeister Lukas Michlmayr angelobt. Weiters übernahm Verwalterin Marlene Muhr die Leitung des Verwaltungsdienstes. „Ich bin stolz auf die großartige Motivation in unserer Mannschaft und den einstimmigen Zuspruch für Gerald. Wir sind seit 2016 ein eingespieltes Team und ich freue mich, dass sich Gerald und Marlene diesen verantwortungsvollen Aufgaben stellen“, sagt Kommandant Zöchlinger.

Anschließend berichtete Bürgermeister Michlmayr über geplante Projekte. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für die geleisteten 194 Einsätze und freiwilligen Arbeitsstunden und betonte, dass man nur gemeinsam helfen könne und die Haager Feuerwehren und das Rote Kreuz Stadt Haag mit sehr gutem Beispiel vorangehen.

Auch auf den Baufortschritt des neuen gemeinsamen Sicherheitszentrums konnte mit einem spektakulären Drohnen-Video geblickt werden.

Einsatzstatistik 2022

Brandeinsätze: 48

Technische Einsätze: 146

Gesamteinsätze: 194

Mannschaftsstatistik 2022

Aktiv: 75 (davon 17 Frauen)

Jugend: 12 (5 Burschen, 7 Mädchen)

Reserve: 19

Gesamt: 106

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.