Musikverein Haidershofen startet mit vollem Elan

Bei der Generalversammlung des Musikvereins Haidershofen im Musikheim in Vestenthal stand heuer als Höhepunkt nach drei Jahren wieder die Neuwahl des Vorstandsteams am Programm.

Obmann Max Weindlmayer konnte dazu eine Vielzahl an aktiven Musikerinnen und Musikern sowie einige Ehrenmitglieder und erstmals den neuen Bürgermeister der Gemeinde Haidershofen, Michael Strasser, begrüßen. Per geheimer Wahl im Amt bestätigt wurden Obmann Max Weindlmayer, Obmann-Stellvertreter Bernhard Lueger sowie Kassier Markus Ratzinger, Schriftführerin Julia Pairleitner und Kapellmeister Hubert Fertl. Alle weiteren Vorstandsposten wurden per Zeichen mit der Hand gewählt, wobei alle Wahlgänge einstimmig und ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen stattfanden. Neu im Team mit dabei ist nun auch Eva Schachermayr als neue Jugendreferentin.

„Unser Musikverein macht mit seinen zahlreichen Ausrückungen jede Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem. Vom Frühschoppen bis zum Begräbnis darf die musikalische Umrahmung nicht fehlen und ich bin sehr dankbar, dass wir einen so aktiven Musikverein haben. Ganz besonders freue ich mich schon auf das Bezirksmusikfest 2024, wo wir viele Musikerinnen und Musiker in Haidershofen begrüßen dürfen“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser.

