Stadt Haag: Kultur blüht wieder auf

Kulturelle Veranstaltungen haben etwas Verbindendes und beeinflussen somit das soziale Klima einer Gemeinde positiv. Umso wichtiger ist es, dass regionale Kulturarbeit nach der Corona-bedingten Pause wieder normal stattfindet. Deshalb fand in der Vorwoche im Sitzungssaal der Stadtgemeinde Haag die Veranstaltungskoordinationssitzung der Vereine statt. Zahlreiche Kulturinteressierte aus dem Haager Vereinsleben folgten der Einladung, um ihre Veranstaltungstermine für das kommende Jahr zu koordinieren.

Und eines steht jetzt schon fest: Egal, ob sportliche Events, Konzerte, Theatervorstellungen oder Brauchtumsfeste – in Haag wird 2023 wieder einiges los sein. „Es wird ein Jahresprogramm wie vor Corona“, verspricht Bürgermeister Lukas Michlmayr. Neben Klassikern wie „Most & Musik“, dem Musischen Advent oder den traditionellen Herbstkonzerten der Musikkapellen wird es im nächsten Jahr auch wieder ein Stadtfest geben. Auch auf den Dirndlgwandsonntag im September will man 2023 wieder ein größeres Augenmerk legen. Am Programm stehen auch zwei größere Jubiläen: So feiert der Tierpark sein 50-jähriges Bestehen und die Kopftuchgruppe ihr 40. Jubiläum.

Auch mehrtägige Auslandsreisen stehen für die heimischen Vereine wieder am Terminkalender. „Das JBO wird an einem internationalen Wettbewerb in Ettlingen in Deutschland teilnehmen und sich wieder dem internationalen Vergleich stellen“, weiß Michlmayr.

