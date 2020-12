4-Jährige aus Seitenstetten stirbt im Mendlingtal. Eine unfassbare Tragödie ereignet sich Anfang Oktober im Mendlingtal in Göstling. Eine 72-Jährige Frau aus dem Bezirk Amstetten ist am Nachmittag mit ihren drei Enkeltöchtern im beliebten Ausflugsziel, dem Mendlingtal, unterwegs. Plötzlich stürzt eine durch den Wind entwurzelte Fichte auf den Wanderweg und trifft eine 4-Jährige aus Seitenstetten so schwer, dass sie noch an Ort und Stelle verstirbt.

Unfassbar die Tragödie Anfang Oktober im Göstlinger Mendlingtal: Ein Baum stürzt auf eine 4-jährige Seitenstettnerin, die an Ort und Stelle verstirbt. LPD NÖ

Unmut über „Rettungs-Euro“. Mitte des Jahres präsentieren das Land sowie die Führungsspitze des Roten Kreuzes, des Samariterbundes und des Gemeindebundes den neuen „Rettungs-Euro“, das Normkostenmodell zur Finanzierung der Rettungsorganisationen ab 2021. Demnach wird ab kommendem Jahr eine Pro-Kopf-Quote in allen Kommunen eingehoben, die dann in einen Landestopf fließt, von de aus alle Bezirksstellen in NÖ gleich bedient werden. Die Ortschefs der Kleinregion Herz Mostviertel üben daran Kritik: „In Wirklichkeit hat man uns Bürgermeister entmündigt.

Bisher haben wir die Beiträge selbst mit unserer Rotkreuz-Dienststelle verhandelt. Künftig dürfen wir zwar noch mitzahlen, haben aber nichts mehr zu sagen“, nimmt sich etwa Weistrachs Ortschef, Erwin Pittersberger, kein Blatt vor den Mund. Auch der Obmann der Kleinregion, St. Peters Ortschef Johannes Heuras, in dessen Gemeinde ja die neue Rot-Kreuz-Bezirksstelle situiert ist, sieht die Regelung sehr skeptisch. „Da unsere Rot-Kreuz-Organisation sehr aktiv ist und durch Veranstaltungen wie etwa den großen Rot-Kreuz-Ball in Seitenstetten und durch Spendenaktionen viel Geld lukriert hat, war der Pro-Kopf-Beitrag der Gemeinden mit 5,40 Euro sehr niedrig. Der wird sich nun in etwa verdoppeln.“

Unter dem Strich bedeute das, dass die Herz-Mostviertel-Gemeinden mit ihrem künftig höheren Beitrag nun andere Rettungs-Bezirksstellen im Land mitfinanzieren. Was Pittersberger besonders ärgert, ist, dass die Gemeinden auch auf den Zehn-Jahres-Krediten sitzen bleiben, die sie für die Finanzierung der neuen Rot-Kreuz-Dienststelle aufgenommen haben. „Künftig sollen neue Häuser auch über die Beiträge finanziert werden. Ich finde es besonders unfair, dass bestehende Belastungen bei der Neuregelung überhaupt nicht berücksichtigt werden“, sagt der Weistracher Bürgermeister. Die Mitglieder der Bezirksstelle St. Peter fürchten zudemm, dass somit das freiwillige Engagement gebremst wird.

Außerdem zeichnet sich ab, dass die Zahl der Rettungsautos der Bezirksstelle St. Peter verringert wird. Mit der NÖKAS-Umlage leisten Gemeinden ihren Beitrag zur NÖ Krankenanstalten-Finanzierung – in Zukunft aber auch für die Rettungsdienste. Dazu wird der Beitrag um weitere 4,2 Prozent zusätzlich zu der üblichen Steigerung angehoben. Die Beiträge der Gemeinden werden künftig 19,2 Millionen Euro ausmachen (9 bis elf Euro pro Bürger). Das Land zahlt künftig 7,3 Millionen Euro.

Gemeinde kauft Schwesternhaus. Schon im Jahr 2019 haben die Franziskanerinnen Missionarinnen aus Altersgründen ihre Niederlassung in Seitenstetten aufgegeben. Im Mai beschließt der Gemeinderat, das Haus um 490.000 Euro zu kaufen. Es könnte künftig für betreutes Wohnen oder ein Ärztezentrum genutzt werden.

Freizeitpark entsteht in Behamberg. Zwei Jahre hat es gedauert, bis die Widmungen für das acht Hektar große Grundstück und auch die naturschutzbehördliche Bewilligung unter Dach und Fach waren. Am 28. Oktober bekommen Johann und Thomas Merkinger dann grünes Licht für ihren Freizeitpark. Und die beiden Geschäftsführer haben sich für das Millionenprojekt, das direkt neben ihrem Bauernhof in der Ramingdorfstraße entsteht, einen sportlichen Zeitplan zurechtgelegt: Bereits im Jänner will man die ersten Attraktionen in Betrieb nehmen.

Johann Merkinger und Sohn Thomas sind die Geschäftsführer des Freizeitparks Behamberg. Bereits im Jänner wird die Eisstockhalle in Betrieb genommen und auch die Ziesel-Offroadstrecke eröffnet. Vogl

Den Auftakt macht – der Jahreszeit entsprechend – die Eisstockhalle. „Bis vor drei Jahren haben wir immer eine Bahn neben unserem Haus aufgespritzt, aber zuletzt war das aufgrund der Temperaturen nicht mehr möglich. Und eine Eisstockhalle wollte ich schon vor 15 Jahren machen“, erklärt Johann Merkinger. Vier Bahnen werden sich in der Halle befinden, die in vier Zeitblöcken von 9 bis 21.30 Uhr nutzbar sein werden. Angeschlossen an die Eisstockhalle wird auch ein Gastronomiebetrieb, der die ganze Woche über von 6 Uhr früh bis spät am Abend durchgehend geöffnet haben wird. Ebenfalls im Jänner eröffnet wird die Ziesel-Offroadstrecke. Für die mit Raupen ausgestatteten E-Fahrzeuge, die bis zu 30 Stundenkilometer erreichen können, wird auf 6.000 Quadratmetern ein Rundkurs mit Steilkurven und Hügeln sowie ein Geschwindigkeitsparcours errichtet. „Wir sind die Zweiten in Österreich, die die Ziesel anbieten“, ist Thomas Merkinger stolz auf den vorerst aus fünf Fahrzeugen bestehenden Fuhrpark.

Bereits Kinder ab 6 Jahren dürfen mit den Gefährten am Parcours ihre Runden drehen. Geeignet sind sie auch für Rollstuhlfahrer, denn „zum Steuern muss man nur die rechte Hand bewegen können“, schildert Merkinger. Das Angebot, das ab Anfang April dazukommt, hat einen großen Schwerpunkt: Fußball. Hauptattraktion wird dabei ein fünfeinhalb Hektar großer Fußballgolf-platz mit 18 Bahnen, die zwischen 50 und 250 Meter lang sind, sein. Der Ball muss hier wie beim Golf mit so wenigen Schüssen wie möglich in ein Ziel gebracht werden. In einem Funpark wird es als Draufgabe noch drei 7 mal 4 Meter große Felder für Fußballbillard und eine sechs Meter große Scheibe für Fußballdart geben. 50.000 Besucher im ersten Jahr haben sich die Merkingers zum Ziel gesetzt.

Keime im Trinkwasser. Sowohl im Juli wie auch im August werden Keime im Trinkwasser (Coliforme Bakterien und Enterokokken) des St. Peterer Ortsteils Kürnberg festgestellt. Die Bürger müssen ihr Wasser abkochen. Die Ursache für die leichte Verunreinigung ist unklar.

Hunderte Jobs werden gestrichen. Massive Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Wirtschaft im Bezirk. Eine erschütternde Nachricht wird im September bekannt: Das Schalungstechnik-Unternehmen Doka streicht „angesichts einer anhaltend schwachen internationalen Nachfrage“ bis zu 300 Jobs in Amstetten. Betroffen sind das „Headquarter“ und die Produktion, wo insgesamt rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, nicht aber die Vertriebsorganisation. Zeitgleich wird bekannt, dass der Konzern MAN bis 2023 sein Werk in Steyr schließen will. Betroffen sind 2.300 Mitarbeiter, viele aus dem Bezirk Amstetten. Große Teile des Werks Trucks & Bus in Steyr werden nach Polen und in die Türkei verlegt. Die Werksschließung ist Teil eines konzernweiten Sparprogramms, das den Abbau von 9.500 Stellen vorsieht.

Nahversorger- und Arzthaus entsteht. Auf der Liegenschaft Behamberg 33, direkt neben Feuerwehr und Gemeindeamt, entsteht ein Nahversorger- und Arzthaus. Ende August erfolgt der Spatenstich. Das Großprojekt, das bis Mai/Juni 2021 abgeschlossen werden soll, schlägt sich mit einem Investitionsvolumen von 1,35 Millionen Euro zu Buche. Auf dem 1.556 Quadratmeter großen Grundstück werden 491 Quadratmeter bebaut. Auf 255 Quadratmetern wird im Erdgeschoß des Gebäudes der Nahversorger untergebracht sein. Es wird hier auch ein kleines Kaffeehaus und einen Postpartner geben. Im ersten Stock wird die 195 Quadratmeter große Ordination von Allgemeinmedizinerin Alexandra Divinzenz errichtet. Im zweiten Stock entstehen noch zwei Wohnungen zu je 81 Quadratmetern.

Hauben-Regen über Wirte im Bezirk. Wenn am Jahresende der alljährliche Gault&Millau-Restaurantführer erscheint, dann ist der Bezirk Amstetten darin seit vielen Jahren gleich mehrfach vertreten. Daran ändert sich auch im Jahr des Gastronomie-Lockdowns nichts. Die höchste Punktezahl verbucht heuer abermals die Neuhofner Gastronomin Theresia Palmetzhofer mit ihrem Gasthaus „Zur Palme“. Sie erhält 15,5 von 20 möglichen Punkten und abermals drei Hauben. Albin Hawel vom Gasthof Mitter in Haag und Franz Harthaller vom Landgasthaus Fischerwirt in Ernsthofen verteidigen ebenfalls ihre zwei Hauben aus dem Vorjahr.

Albin Hawel freut sich über die 30. Haube für den Gasthof Mitter in Haag. Tatkräftig unterstützt wird der Haubenkoch im Coronajahr von Sohn Paul. Foto: privat privat

Und beide Küchenchefs feiern im Ausnahmejahr 2020 ein ganz besonderes Jubiläum. Albin Hawel darf sich sogar zum 30. Mal über diese Auszeichnung freuen. „Ich bin der Einzige im Bezirk, der das so lange geschafft hat. Darauf bin ich schon stolz. Das ist eine Bestätigung der kontinuierlichen Qualität meiner Arbeit“, erklärt Hawel. Wie schon 2019 erobert er 13 Punkte, was zwei Hauben bedeutet. Ebenfalls 13 Punkte spuckt der Gault&Millau für Franz Harthaller aus. „Schön, dass wir das gute Niveau halten konnten. Auf das Ergebnis sind wir extrem stolz. Was uns am meisten auszeichnet, ist, dass wir keine Schwankungen haben. Wir sind nicht heute gut und morgen besser“, freut sich der Ernsthofner über seine zehnte Auszeichnung in Folge und hebt dabei die Leistungen seines ganzen Teams hervor.

Was passierte im Jahr 2020 noch in der Region Haag/St. Valentin:

