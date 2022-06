Werbung

Damit wurden seine Leistungen gewürdigt, die er beim Hochwassereinsatz in Belgien im Jahr 2021 erbrachte. Als Fuchsberger vom Auslandseinsatz zurückkehrte, war der gesamte Bezirk Amstetten ebenfalls gefordert: Am 18. Juli gingen über 400 Alarmierungen in der Bezirksalarmzentrale ein, bei deren Bewältigung und Koordination Fuchsberger mitarbeitete.

