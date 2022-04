100 Jahre Sängerrunde Strengberg: Start ins Jubiläumsjahr

Werbung

Am Sonntag der Vorwoche ging es für den Männergesangsverein (MGV) Strengberg seit einer gefühlten Ewigkeit wieder einmal auf eine Vereinsausfahrt, diesmal nach Krems. Dabei stand etwas ganz Besonderes auf dem Programm – nämlich Film- und Tonaufnahmen im Haus der Regionen.

Auf Einladung der Volkskultur und Chorszene Niederösterreich nahm der Chor für „Vielstimmig on tour“ drei Lieder auf. Ziel dieser Aktion ist es, dass Chöre und Gesangsvereine nach der sehr langen Gesangspause durch Covid wieder zum Singen motiviert werden sollen. Der MGV Strengberg nahm dieses Angebot dankend an und konnte in gut einer Stunde die drei Lieder „Heimat“, „La Montanara“ und „Männer mag man eben“ in Bild und Ton aufzeichnen. Dieses Videomaterial wird dem Verein zur eigenen Verwendung – wie etwa zu Werbezwecken in den sozialen Kanälen – zur Verfügung gestellt. „Es ist eine tolle Aktion gerade auch deswegen, weil wir im heurigen Jahr unser 100-jähriges Jubiläum feiern und diese professionellen Aufnahmen zur Bewerbung unserer geplanten Veranstaltungen heranziehen können“, erklärt Obmann Leopold Pallinger.

„Es ist eine tolle Aktion gerade auch deswegen, weil wir im heurigen Jahr unser 100-jähriges Jubiläum feiern und diese professionellen Aufnahmen zur Bewerbung unserer geplanten Veranstaltungen heranziehen können“

Für die Sänger war es wieder ein tolles Gefühl, aufzutreten und gesanglich ihr Bestes zu geben, wenn auch noch ohne Publikum. Jedoch besteht bereits am Samstag, 9. April, die Möglichkeit, die Sänger wieder live zu hören. Ab 19.30 Uhr wird nämlich im Vereinslokal Gasthaus Pambalk-Blumauer die beliebte Veranstaltung „Fix Laudon, Stern Hallo!“, ein Abend für Ohr und Gaumen, stattfinden.

Und auch für das 100-Jahr-Jubiläum im heurigen Jahr sind noch zahlreiche Veranstaltungen geplant. Fix im Kalender kann bereits am 11. Juni das über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte „Wein, Weib & Gesang“ vorgemerkt werden. „Mehr als 20 Gastchöre haben sich bereits für die Veranstaltung angemeldet und die Planungen laufen auf Hochtouren. Es wird ein absolutes Highlight im Sommer werden“, betont Obmann Leopold Pallinger. Am 25. Juni folgt das Jubiläumskonzert „100 Jahre MGV“, am 22. Oktober dann die Festsitzung.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.