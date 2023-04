20 Jahre Dorfkapelle

Die Zuerkennung des NÖ Kulturpreises (Anerkennungspreis der Sparte Erwachsenenbildung) an den örtlichen Kultur- und Freizeitverein im Jahr 1999 für die jährliche Bündelung verschiedener Veranstaltungen und Verzahnung diverser Veranstaltungsformate im Rahmen von Kulturwochen – seitens des Landes sogar als „Wolfsbacher Modell“ und neue Form von Volksbildung bezeichnet – gab den Ausschlag für den Bau der Dorfkapelle, sollte doch die Geldsumme in ein außergewöhnliches Projekt einfließen. Dieses sollte sich aber in der Ausführung noch bis 2003 verzögern, wurden doch damals viele kritische Stimmen laut, ob denn diese Kapelle vonnöten sei. Als es jedoch durch Familie Schlachter zur Schenkung eines geeigneten Grundstücks am Grillenberg kam, wurde unter Bürgermeister Michael Ziervogl und Vereinsobmann Josef Penzendorfer die konkrete Planung in enger Zusammenarbeit mit Friedrich Fischer von der Bauabteilung des Landes NÖ in Angriff genommen.

Bei der Bauausführung fungierte Johann Haneder als umsichtiger Polier, der die teils auch freiwillig geleisteten Arbeiten koordinierte. Abt Berthold Heigl vom Stift Seitenstetten nahm die Segnung der Hl.-Geist-Kapelle vor, die nach einem Wettbewerb seitens des Landes NÖ ausgewählter Künstler im Kunstprojekt „Full House“ von Manfred Erjautz auch noch ein „Familienbild Wolfsbachs“ zum Millennium zeigt. Mehr als 100 von Wolfsbacher Firmen, Vereinen, von Pfarre, Gemeinde oder den Schulen gestaltete Glaskuben geben Aufschluss darüber, wie das Dorfleben in Wolfsbach um die Jahrtausendwende beschaffen war. „Mit dieser aktiven Einbindung zur Mitgestaltung verstummte auch weitestgehend jegliche Kritik am Bau“, weiß Josef Penzendorfer zu berichten.

Im Kunstprojekt „Full House“ konnten sich alle Wolfsbacher verwirklichen und ihre Identität darstellen. Foto: NÖN, Penz

Friedensgarten rund um Kapelle

Anlässlich des heurigen Jubiläums wird am 29. April zu einer Wanderung am Meditationsweg mit Wegbegleiter Josef Penzendorfer geladen; Treffpunkt ist um 15 Uhr am Marktplatz. Diesmal stehen verschiedene Symbole im Fokus. Schon um 14 Uhr aber wird im Gemeindesaal der zum Kunstprojekt gehörige und von der Filmakademie Wien produzierte Film „Full House Portable“ über die Dorfkapelle und das darin verwirklichte Kunstprojekt gezeigt.

Es geht darin in Form eines dokumentarischen Portraits um den Ort und dessen Bewohner, die ihre Ideen und Vorstellungen engagiert in das Projekt haben einfließen lassen. „Das Denken und die Aussagen der damals interviewten Wolfsbacher stehen in unmittelbarem Bezug zu den von ihnen gestalteten Glaskuben“, ergänzt Penzendorfer. Eva und Rudolf Stöger kümmern sich regelmäßig um die Reinigung, kürzlich wurde die Kapelle außen renoviert. Die Dorfkapelle ist nicht nur beliebtes Ausflugsziel, es gab dort schon Lesungen und sogar Hochzeiten, regelmäßig kehren auch Wander- und Pilger-, aber auch Firmgruppen ein. Ein Fixpunkt ist auch der alljährliche Silvestertreff mit Meditation.

Diese Plakette weist das Areal rund um die Dorfkapelle als Friedensgarten aus. Foto: NÖN, Penz

Im Rahmen der Jubiläums-Wanderung soll das Areal rund um die Kapelle offiziell zum „Friedensgarten“ deklariert werden – als respektvolle Alternative zu Raubbau von Krieg und Gewalt, Spaltung und Wachstumsgier, für eine Kultur des Wohlwollens und gemeinsamen Wachsens!

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.