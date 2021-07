Vor bald 75 Jahren, nämlich am 19. Juli 1946, kamen die ersten CARE-Pakete aus den USA in Wien an. CARE steht dabei für „Cooperation and Assistance Relief Everywhere“ und ist eine Hilfsorganisation, die mittlerweile weltweit im Einsatz ist.

Erst Pakete mit Lebensmittel, dann mit Kleidung

Ein CARE-Paket im Wert von 15 US-Dollar enthielt Lebensmittel wie Mehl, Milchpulver, Lebensmittelkonserven und Kaffee sowie auch manchmal Schokolade und Kaugummi und ernährte eine Familie einen Monat lang. Ab 1947/48 wurden die Pakete erweitert und beinhalteten auch Kleidung, Saatgut oder Werkzeug. Bis 1955 kamen rund eine Million Pakete dieser Art in Österreich an und konnten so der hungerleidenden Bevölkerung der Nachkriegszeit helfen. Somit erhielt damals jede siebente Person in Österreich ein CARE-Paket.

Auch die heute 90-jährige Maria Öhlinger erlebte die harten Jahre nach dem Krieg. Sie wuchs bis zu ihrem siebzehnten Lebensjahr in Haag auf und lebt heute in Bregenz. „Ich war damals ein junges Mädchen, meine Familie gehörte eher der ärmeren Schicht an und mein Vater war in Gefangenschaft“, erzählt Maria Öhlinger. Ihre Familie bekam eines Tages unwissentlich von der Post ein Paket ohne Absender zugestellt.

„Als wir das Paket öffneten, brach große Freude aus.“ Maria Öhlinger

Dazu meint sie: „Als wir das Paket öffneten, brach große Freude aus. Das war so schön, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wenn ich jetzt daran denke, dann kann ich mich noch ganz genau an die Freude erinnern“. In dem CARE-Paket waren zwei Kilogramm Mehl und Grieszucker enthalten.

„Sie können sich nicht vorstellen, wie stolz und glücklich ich mit den Stöckelschuhen herumspaziert bin“ Maria Öhlinger

„Danach erfuhren wir, dass das Paket von Amerika geschickt wurde und auch einige Nachbarn ein solches Paket erhalten haben“, erklärt die gebürtige Mostviertlerin. Einige Zeit später kam noch einmal ein Paket zum Haus von Maria Öhlinger. Diesmal war es mit Kleidung und einem modernen Paar Schuhe gefüllt. „Sie können sich nicht vorstellen, wie stolz und glücklich ich mit den Stöckelschuhen herumspaziert bin“, erzählt Maria Öhlinger.

Nur wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg weitete CARE seine Hilfsprogramme auch auf andere Weltregionen aus. Zunächst half die Organisation in Korea sowie auf den Philippinen, später auch in Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Aus einer zunächst für Europa konzipierten Hilfsaktion wuchs eine der weltweit größten Hilfsorganisationen.

CARE auch heute in Krisenregionen tätig

Auch heute ist die Organisation noch tätig und unterstützt Menschen in Not mit CARE-Paketen. Diese beinhalten Nahrungsmittel, sauberes Trinkwasser sowie Hygieneartikel. CARE errichtet in Krisenzeiten oder nach Katastrophen in den betroffenen Ländern Unterkünfte und sanitäre Anlagen. Ebenso bietet die Organisation Gesundheitsversorgung an. CARE will vor allem auch beim langfristigen und nachhaltigen Wiederaufbau helfen und Präventionsarbeit leisten.