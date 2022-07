Ein lustiger Wettstreit zwischen Ennsdorf und Enns

Vollbild

Bei der Gemeindeolympiade standen sportliche Spiele ebenso am Programm wie Geschicklichkeitsspiele, bei dem auch die Ennsdorfer Amtsleiterin Isabell Grindling Fingerspitzengefühl unter Beweis stellte. Viel Spaß hatten die Teilnehmer der Gemeindeolympiade wie der Ennsdorfer ÖVP-Gemeinderat Thomas Wahl (rechts) und auch die Zuschauer beim Riesenwuzzler. Bürgermeister Daniel Lachmayr (vorne Mitte) und Vizebürgermeister Walter Forstenlechner (rechts) führten das Ennsdorfer Team an. Enns ging mit Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (3. von links) an der Spitze in den sportlich-lustigen Wettstreit.

