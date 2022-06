Ennsdorf in Feierlaune: Gemeinde ist 140 Jahre alt

Werbung

Das Jahr 2022 ist für die Gemeinde Ennsdorf ein Jahr der Jubiläen. So wurde Ennsdorf vor 140 Jahren, im Jahre 1882, zu einer eigenständigen Gemeinde. Vor 40 Jahren, im Jahre 1982, verlieh die Landesregierung der Gemeinde ein eigenständiges Wappen. Und vor zehn Jahren wurde die erste Gemeindepartnerschaft besiegelt – und zwar mit der Nachbarstadt Enns. Diese Jubiläen nahm die Gemeindeführung zum Anlass, um von Freitag bis Sonntag ein Festwochenende zu organisieren.

Dass diese Jubiläumsfeiern mit den Bezirksfesten anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ zusammenfielen, war so nicht geplant. „Wir hatten den Termin schon vorher festgelegt und wir haben gesagt, wir ziehen das auch wie geplant durch“, erklärte Bürgermeister Daniel Lachmayr die Terminkollision. Eröffnet wurde der Festreigen am Freitag, mit dem traditionellen Konzert der Stadtkapelle Enns/Ennsdorf am Bauernhof der Familie Knierzinger, am Samstag folgte eine Gemeindeolympiade zwischen den Gemeinden Enns und Ennsdorf. Am Sonntag stand dann die Jubiläumsfeier samt anschließendem Frühschoppen am Programm.

Lachmayr rief in seiner Rede die wichtigsten aktuellen Projekte in Erinnerung. Diese reichen von der Anschaffung eines HLF3 für die Feuerwehr über den Ausbau des Hochwasserschutzes bis hin zur Sanierungsoffensive, bei der bis Jahresende 1,6 Millionen Euro in den Straßenbau investiert werden. Ein Thema durfte – wie in allen anderen Reden und sogar bei der Festmesse – aber nicht fehlen: die neue Mauthausner Donaubrücke. „Man kann nicht Millionen für ein Projekt ausgeben und damit noch mehr Verkehr ins Ortsgebiet verlagern. Im Sommer startet die UVP. Wir werden uns einbringen und für die Lebensqualität in Ennsdorf eintreten“, versprach der Ortschef seinen Bürgern.

Applaus der Ennsdorfer Bevölkerung erntete auch der Ennser Bürgermeister Christian Deleja-Hotko, der klarstellte, dass „das dringendste Thema, das wir bewältigen müssen“ der Verkehr sei und meinte damit den Lkw-Verkehr durch Enns und Ennsdorf.

Ehrengast Franz Schnabl wollte das heikle Thema in seiner Festrede eigentlich nicht ansprechen. „Aber wenn es schon der Herr Pfarrer tut, dann werde ich es auch tun“, betonte der Landeshauptfrau-Stellvertreter. Er informierte die Festgäste, dass der Landtag am 7. Juli die bisherige Verordnung der Routenfestlegung ändern will. „Damit wird die umstrittene Route 12 theoretisch auch möglich. Die SPÖ wird dagegen stimmen“, erklärte Schnabl und versprach: „Sicher ist: Wir werden da ganz genau darauf schauen.“

