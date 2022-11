Männergesangsverein Strengberg feierte 100er

Am Samstag ging mit der Festsitzung im Vereinslokal Gasthaus Pambalk-Blumauer der Höhepunkt des 100-Jahr-Jubiläums des Männergesangsvereins Strengberg über die Bühne. Neben den zahlreich erschienenen Sängern und ihren Frauen konnte Obmann Leopold Pallinger unter den Ehrengästen auch Bürgermeister Johann Bruckner sowie Vizebürgermeister Lukas Schatzl und Pfarrer Helmut Prader begrüßen.

„Eine Feierlichkeit wie diese gibt Anlass, um zurückzublicken, und um nach vorne zu schauen, um Danke zu sagen und zu ersuchen, dem MGV auch weiterhin die Treue zu halten“, eröffnete Obmann Leopold Pallinger seine Festansprache und zeigte dabei eine multimediale Präsentation, die auf die vergangenen 100 Jahre zurückblickte und die Höhepunkte der Vereinsgeschichte zeigte. Der Männergesangsverein kann heuer auf ein spannendes und abwechslungsreiches Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungen zurückblicken. So wurde im April das Weinmenü veranstaltet, im Juni das Sängerfest „Wein, Weib & Gesang“ und das Jubiläums-Konzert. Im Dezember folgen noch Auftritte bei Advent im Park in Mauer sowie das Adventsingen in der Au-Kapelle in Strengberg. Eine besondere Ehrung wurde an diesem Abend Hannes Hofbauer zuteil. Für seine 40-jährige Tätigkeit als Chorleiter wurde ihm die höchste Auszeichnung des Vereins verliehen: Er wurde zum Ehrenchorleiter ernannt. Ebenso erhielten verdiente Sänger Ehrungen in Form der Sänger-Nadel in Bronze, Silber und Gold.

