Otto bei „Literatur im Schloss“ in St. Peter/Au

Es war nicht Otto Waalkes, der die etwa 120 Besucherinnen und Besucher im Festsaal des Schlosses St. Peter in der Au zum Schmunzeln und Lachen gebracht hat, sondern es war Otto Wendlik, dem dies mit seinen verrückten Alltagsg’schichten ausgezeichnet gelungen ist.

Auf unspektakuläre Weise deckte der pensionierte Lehrer die Unzulänglichkeiten des Alltags auf und hält uns beispielhaft einen Spiegel vor, in dem auch unsere eigenen kleinen Missgeschicke im täglichen Leben auf ein erträgliches Maß zurückgestutzt werden. Ob er auf Kur war, nach einem verlorenen Zahn sucht, betrauert, dass er seine Schuldigkeit in der Küche getan hat und nicht mehr gebraucht wird. Ob er die Blitzfahrt seiner Ehefrau schildert oder eine verhängnisvolle Bewirtung Revue passieren lässt, immer stehen ihm die beiden Musikerinnen Martina Begicevic mit der Querflöte und Alexandra Weinbergmair an der Gitarre kongenial zur Seite.

Mehr als 150 Lesende bis jetzt zu Gast

So zum Beispiel nach der Geschichte, bei der Wendlik die nicht ganz reibungslose Ausfahrt seiner Ehefrau aus der Garage zum Thema macht, als die beiden Musikerinnen mit „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ die Geschichte auf den Punkt bringen.

So wurde die Lesung von Otto Wendlik und seinen musikalischen Partnerinnen zur passenden Veranstaltung anlässlich des 25jährigen Bestehens der Lesereihe in St. Peter in der Au. War es doch am 3. November 1998, als Evelyn Schlag den Autorinnenreigen mit einer Lesung in der Aula der Volksschule eröffnete. Inzwischen waren es mehr als 150 Lesende, die ihre Texte dem Publikum präsentierten und so nicht nur dem Stammpublikum, das dieser Lesereihe die Treue hält, schöne Stunden bereiteten.

Das Kulturreferat der Marktgemeinde St. Peter in der Au dankt als Veranstalter der örtlichen Raiffeisenbank, die einen finanziellen Beitrag zu den Lesungen beisteuert, und allen voran dem Herz von „Literatur im Schloss“ – Herbert Pauli, der die beliebte Lesereihe bereits seit ihren Anfängen mit viel Gespür organisiert.