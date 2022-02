Wolfsbacher Altbürgermeister: 85 und kein bisschen müde

Begonnen hat Michael Ziervogl seine Berufslaufbahn als Facharbeiter in der Molkerei Aschbach. Ein Meisterkurs zur Molkereiwirtschaft im bayrischen Weihenstephan folgte und dann stand der Entschluss fest: Externistenmatura, nach der Berufsreifeprüfung Studium der Landwirtschaft an der Boku Wien und des Technischen Umweltschutzes an der Technischen Universität.

Nach einem Berufsjahr in Kröllendorf fungierte Ziervogl bis zu seinem 60. Lebensjahr als innovativer Molkereidirektor in Waidhofen/Ybbs. Gleichzeitig aber übte er auch schon so manche politische Funktion auf Bezirksebene aus, ehe er von 1990 bis 2005 Bürgermeister in Wolfsbach wurde. Als solcher schrieb er sich mit vielen Projekten in die Gemeindehistorie ein. Erwähnt seien hier nur die schwierige Friedhofsverkleinerung mit neuer Ummauerung, Schulumbauten oder auch die Errichtung der Dorfkapelle.

Seinen Weitblick bewies Michael Ziervogl vor allem mit der Umsetzung der Dorferneuerung, wobei ihm im Besonderen auch an der geistigen Dorferneuerung unter Beachtung des vorhandenen hohen kulturellen Potenzials innerhalb der Gemeinde und an den Aktivitäten der verschiedenen Vereine gelegen war. Immer wieder betonte er die generationenübergreifende Solidarität sowie den sprichwörtlichen Zusammenhalt in der Gemeinde – trotz auftretender Probleme oder mancher Auffassungsunterschiede.

Die Markterhebung im Jahr 2003 fiel in die letzte seiner drei Amtsperioden als umtriebiger Bürgermeister, dem die Gemeinde als hartem Verhandler, aber konsensbewusstem „Gemeindevater“ rückblickend viel zu verdanken hat. „Nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander, sondern nur mit einem friedlichen Miteinander können wir gemeinsam in eine gute Zukunft gehen“, lautete einer seiner Lieblingssprüche.

Ortschef und international gefragter Experte

Jahrelang war Michael Ziervogl auch beim Hilfswerk Austria International sehr aktiv, indem er viele Hilfs- und Entwicklungsprojekte initiierte oder an vorderster Front begleitete. Der Ingenieurkonsulent und Unternehmensberater war zudem vor allem als Experte der Europäischen Entwicklungsbank gefragt, wobei er seinen Fokus neben Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit vor allem auf den Aufbau einer ertragreichen und effektiven Marktwirtschaft mit Kapitalsteigerung gelegt hat. Viele Auslandsaufenthalte führten ihn als Konsulent zu Beratertätigkeiten auf alle Kontinente, wobei sein Schwerpunkt oftmals in Osteuropa zu finden war. Allein Sibirien hat er siebenmal besucht, Armenien, Bulgarien, Rumänien oder die Ukraine waren mehrmals Ziel seiner „Geschäftsreisen“.

Auch als 85-Jähriger ist Michael Ziervogl nicht müde geworden und hegt nach wie vor Pläne, treten doch noch immer so manche Wirtschaftsvertreter aus Osteuropa an ihn mit der Bitte um Unterstützung und Vermittlung seines umfassenden Know-hows heran. „Soweit es meine Gesundheit zulässt, helfe ich auch weiterhin gerne“, zeigt sich Ziervogl noch immer aktiv, selbstlos und hilfsbereit. Von so manchem Schicksalsschlag hart getroffen, hat er trotzdem den positiven Blick in die Zukunft nie verloren.

