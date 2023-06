St. Valentin feiert 40 Jahre Stadterhebung mit einem dreitägigen Fest

Seit der Stadterhebung veranstaltet St. Valentin im Fünfjahresrhythmus eine Geburtstagsfeier. Die erste fand 1988 statt. „Das ,geheime Stadtfest’ – unsere alljährliche Einkaufsnacht – wird heuer mit dem Stadtfest zum 40-jährigen Jubiläum zusammengelegt”, berichtet Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ). Schauplätze sind die Hauptstraße, der Red-Zac-Platz und der Franz-Forster-Platz. Natürlich wird auch das neue Veranstaltungszentrum Valentinum mit eingebunden. „Für Jubiläumskinder, die 1983 geboren wurden, gibt es eine kleine Überraschung”, verrät Suchan-Mayr.

Musik und Schnäppchenjagd

Los geht es am Freitag, 30. Juni, 16 Uhr, mit einer Führung durch die Ausstellung „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“ im Valentinmuseum, das heuer sein 30-jähriges Bestehen feiert. Von 17 bis 21.30 Uhr gibt es in den Geschäften entlang der Hauptstraße Aktionen und Angebote wie einen Schnäppchenmarkt, ein Glücksrad mit vielen Preisen oder ein Kaffeemobil. Ab 18 Uhr treten Zauberer und Ballonkünstler Merlino sowie die Bands JB 4 und Sanshine Bubbles auf. Um 19 Uhr startet das Raiffeisen-Entenrennen. Offiziell eröffnet wird das Stadtfest um 18.30 Uhr von Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr am Franz-Forster-Platz. Dort treten ab 17 Uhr Musikgruppen wie Melodia, Lumen, Mad&Chilli oder DJ Litzylee auf, der Discosound der 80er-Jahre spielt. Am Red-Zac-Platz spielt die Kultband Steileihu. Es gibt eine Hüpfburg und Speis und Trank.

Landeshauptmannstellvertreter Ernst Höger, Landeshauptmann Siegfried Ludwig, Bundespräsident Rudolf Kirchschläger und Bürgermeister Walter Heraut (von links) bei der Stadterhebung 1983. Foto: Foto:

Konzept für beeinträchtigte und autistische Kinder

Im Stadtbad St. Valentin beginnt am Samstag, 11 Uhr, das Luftmatratzenrennen. Während des Dreitagesfestes ist im Stadtbad freier Eintritt. Für Kinder und Familien wird am Samstag, 10 bis 17 Uhr, und Sonntag, 10 bis 14 Uhr, beim Familienfest beim Valentinum einiges geboten. Die Stadtgemeinde konnte dafür den ATV St. Valentin gewinnen. 360 ehrenamtliche Helfer des Vereins werden im Einsatz sein. Das Vereinsmaskottchen – der Affe Jumpy – lädt die Kinder ein, auf Entdeckungsreise in seiner großen Erlebniswelt zu gehen. Geboten werden über 70 Attraktionen wie ein Mitmachzirkus, eine Zaubershow, eine Kinderdisco, eine Bau- und Wasserwelt oder ein Showprogramm. Bei einer großen Tombola gibt es Preise wie zwei Urlaubswochenenden zu gewinnen. Da dem ATV St. Valentin Inklusion sehr am Herzen liegt, wurde ein Konzept für beeinträchtigte und autistische Kinder ausgearbeitet. Nähere Infos erhalten Familien auf der Homepage des Vereins.