Vereinigte Chöre laden zum Konzert

Vorweg gleich die Frage: Was hat dieses Kirchenkonzert noch mit Corona zu tun? Michael Wagner: Die Idee für dieses Konzert wurde tatsächlich in der Corona-Zeit geboren; alles stand still, jeglicher Kulturbetrieb musste auf Aktivitäten verzichten, auch die Chorszene hatte eine „Generalpause“ einzulegen, und doch keimte die Hoffnung auf: Irgendwann – vielleicht in der wärmeren Jahreszeit – wird wieder etwas möglich sein, und diese Illusion wird eben jetzt im Jubiläumsjahr der beiden Gemeinden im gemeinsamen Chorprojekt Wirklichkeit.

Wer ist dabei und warum in Krenstetten? Alois Aichberger: Krenstetten ist als Aschbacher Katastralgemeinde genau in der Mitte zwischen Aschbach und Wolfsbach gelegen, daher war es naheliegend, das Konzert in der dortigen Kirche zu veranstalten, und außerdem bietet Krenstetten ja auch den größeren Kirchenraum. Alle drei Kirchenchöre, die die Kulturlandschaft ja bisher schon entscheidend mitgeprägt haben, werden als Mitwirkende vertreten sein, insgesamt um die 60 Sänger.

Wie war die Reaktion der Chöre nach der Projektvorstellung? Michael Wagner: Zum Teil reagierten die Verantwortlichen vorerst zögerlich, sogar ein wenig angstbehaftet, was einige Überzeugungsarbeit erforderlich machte, um den Sängern klarzumachen, dass sie sich das durchaus zutrauen dürfen. Inzwischen ist allen jegliche Angst genommen, hat sich jegliche Skepsis gelegt, und wir sind mit viel Motivation am Tun, nachdem wir ab Pfingstmontag geprobt und zudem zwei Probentage angeboten haben.

Wo liegt der Benefit eines derartig großen Chorprojektes für die Teilnehmer? Alois Aichberger: Der Umstand, mit Profis wie Michael Wagner oder auch Martin Zeller arbeiten zu können, ist schon reizvoll für die Sänger, außerdem wird die Eigenmotivation fürs Singen bei jedem Einzelnen geschärft. Es sind ja tatsächlich auch ein paar neue Mitglieder zu den Chören gestoßen, was zur allgemeinen Belebung der Chorlandschaft beiträgt. Die derzeit erarbeitete Literatur kann zukünftig ins eigene Repertoire der Kirchenmusik einfließen, nachdem alle das Notenmaterial bekommen haben.

Was sind Ihre konkreten Beiträge zu dem Projekt? Michael Wagner: Ich habenach den Projektvorstellungen die Stimmfach- und auch Gesamtproben gemeinsam mit Martin Zeller geleitet, für fast alle Teilnehmer durfte ich auch Einzel- oder Gruppenstimmbildungseinheiten anbieten. Und als Bass-Solist werde ich mich beim Konzert auch einbringen. Alois Aichberger: Wir stellen seitens der Musikschule Mostviertel die Räumlichkeiten, Stundenressourcen und auch die Korrepetitorin zur Verfügung; gemeinsam haben wir das Programm entwickelt und die Solisten gesucht. Mit Leonhard Aichberger und Gerhard Berndl sind übrigens zwei großartige Trompeter aus unseren zwei Gemeinden im Einsatz.

Was wird zu hören sein? Was erwarten Sie vom Konzert? Alois Aichberger: Vivaldis Konzert für 2 Trompeten in C ist sicher ein Highlight, die Schubert-Messe in B, Mozarts „Laudate Dominum“, Haydns „Salve Regina“, um nur einiges zu nennen. Alle Mitwirkenden bereiten sich mit viel Elan vor, aus der anfänglichen Angst ist längst echte Vorfreude geworden! Das Projekt ist schon jetzt ein Erfolg, denn jeder hat bereits von der vorbereitenden Probenarbeit profitiert. Die Vernetzung der drei Chöre könnte auch zukünftig wieder einmal gelingen. Michael Wagner: Ich darf noch die Vertonung des Psalms 93 durch unseren Dirigenten Martin Zeller erwähnen, der als stellvertretender Chorleiter des Musiktheaters Linz agierte und sein Werk für Chor, Orchester und Solisten zur Uraufführung bringen wird. Ich freue mich auf ein einmaliges Konzert, das von vielen Verantwortungsträgern auch großzügig mitgetragen wird. Ein wahres Fest, des 1200-Jahre-Jubiläums durchaus würdig!

Wie geht es nun nach der Sommerpause weiter? Michael Wagner: Am 20. August ist wieder Probenbeginn, bis zur Generalprobe werden es wohl noch 6 Termine sein. Und das Konzert findet dann am 9. September im „Mariendom“ zu Krenstetten um 19.30 Uhr statt, wofür wir soeben den Vorverkauf gestartet haben.

Beide Gemeinden feiern schon bisher ihr Jubiläumsjahr mit viel Begeisterung und tollen Veranstaltungen; was davon ist besonders positiv hervorzuheben? Alois Aichberger: Wir von der Aschbacher Kulturplattform „361grad“ haben unsere Veranstaltungen in das Jahresprogramm der Gemeinde gut eingliedern können: Als bisherigen Höhepunkt würde ich das Konzert von Konstantin Wecker nennen. Am 14. August folgt das traditionelle Sommerkonzert der Musikkapelle Aschbach im Schatten des „Fehringerturms“, den wir danach mit einer Multimedia-Show bespielen; im Rahmen der Projektion wird die Werbehenne „Henriette“ wiederbelebt. Kurzum: Tradition trifft Elektronik! Auf das Konzert mit Angelika Kirchschlager am 6. Oktober in der Pfarrkirche freue ich mich besonders. Michael Wagner: Schön, dass sich jeder örtliche Verein in den Jahres-Veranstaltungsreigen hat einbringen können. So ist ein Kulturprogramm von besonderer Bandbreite entstanden. Obwohl ich am Kürnberg wohne, wirke ich immer wieder auch am Kirchenchor Wolfsbach als Solist mit oder ich besuche in meinem früheren Heimatort eben auch einige Veranstaltungen. Die Brunnenenthüllung in Wolfsbach ist sicher besonders hervorzuheben.

Darf ich Sie zuletzt noch nach Ihren Plänen im August fragen – musikalisch, beruflich und privat? Alois Aichberger: Die Vorbereitungen in der Musikschule Mostviertel laufen: 30 Lehrer bieten in einem großen Miteinander immerhin 40 Fächer an; zwei Kunstfächer sind in einem Pilotprojekt auch eingegliedert. Ich besuche gerne Konzerte jeglicher Art, besondere Kulturstätten wie Bayreuth oder auch die Elbphilharmonie, wobei es mir immer wichtig ist, Kunst und Genuss entsprechend zu verbinden! Michael Wagner: Die szenischen Proben für den herbstlichen „Freischütz“ im Musiktheater sind bis auf die Orchesterproben so weit abgeschlossen, ich studiere aber schon weitere Rollen wie den „Ochs“ aus dem Rosenkavalier, der in zwei Jahren kommen wird. Aber vor allem Urlaub und Erholung und Zeit mit der Familie mit dem einen oder anderen Festivalbesuch sind jetzt im Vordergrund.

Karten sind ab sofort zum Vorverkaufspreis von Euro 20 auf den Gemeindeämtern Aschbach und Wolfsbach sowie bei allen Chormitgliedern erhältlich; Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Konzerttermin: Samstag, 9. September 2023, 19:30 Uhr