Tennis-Krimi: 1.200:1.184 für das Team Aschbach

Die beiden heuer ihr 1.200-Jahre-Jubiläum feiernden Gemeinden Aschbach und Wolfsbach werden auch im Herbst dieses Jahres noch nicht des Feierns müde, obwohl sie doch im Laufe des Jahres schon so manches tolle Fest abgewickelt haben. 1.200 Minuten Kultur – erst kürzlich gab es ein großes Gemeinschaftskonzert in der Wallfahrtskirche Krenstetten –, 1.200 Minuten Gesundheit und Sport lautete eines der Mottos: So stellten sich nun Tennisspieler aus beiden Gemeinden diesem zwei-Tages-Event.

Gestartet wurde der Teamwettkampf am Freitagnachmittag auf der Tennisanlage in Wolfsbach; es wurden Einzel, Doppel und Mix-Doppel gespielt. Sobald eine Mannschaft 30 Punkte gesammelt hatte, schickten die beiden Kapitäne Matthias Brunmüller (Wolfsbach) und Michael Sommer (Aschbach) neue Spieler auf den Sand. Nach dem ersten Tag lag Aschbach mit 475 Punkten um 71 voran, zwischendurch aber lautete der Zwischenstand auch einmal 904:880 für Wolfsbach.

Im Zuge der Fortsetzung des Turniers am Samstag in Aschbach war nach insgesamt 46 Spielen nachmittags beim Stand von 1.195:1.169 für Aschbach allen 48 Teilnehmern klar, dass dieses Tennisspektakel keinen Verlierer verdient hat. Somit wurde die Entscheidung in die Geschicke der Bürgermeister und Unionsvorstände der beiden Gemeinden gelegt. In einem Tennisspiel der besonderen Art konnte schließlich das Team Aschbach mit Bürgermeister Martin Schlöglhofer, Unionsvorstand Johann Grudl und Kassier Thomas Grissenberger die letzten Punkte und den knappen Sieg mit 1.200:1.184 einfahren. Letztendlich aber überwog einfach eine Riesenportion von gemeindeübergreifendem Teamspirit.