Musikverein-Urgestein feierte den 90er

Franz Holzner aus Sträußl in der Gemeinde Haidershofen feierte am 30. Mai seinen 90. Geburtstag. Am Abend dieses Tages stellte sich bereits der Musikverein Behamberg als Gratulant ein. Franz Holzner hat mit 14 Jahren beim Musikverein angefangen und war 46 Jahre aktiv dabei, davon 15 Jahre zusätzlich auch als Kassier. Er hat auch jahrelang Tanzmusik gespielt. Seine Instrumente waren Geige und später dann Klarinette.

1974 und 1976 veranstaltete der Musikverein einen Flohmarkt, wo er auch Mitorganisator war. Holzner hat 1955 von seinen Eltern die Landwirtschaft übernommen. Er hatte mit seiner Gattin eine Vollerwerbslandwirtschaft betrieben und der Wald war schon immer seine große Leidenschaft. Er hat bereits 1970 mit dem Christbaumverkauf begonnen und 1972 dann mit der Christbaumkultur. 1970 stellte er die Landwirtschaft auf Milchkuhhaltung um und 1980 dann auf Zuchtschweine. 1993 hat er den Hof an seinen Sohn Josef und Schwiegertochter Renate übergeben. Nebenberuflich war er auch noch als Versicherungsvertreter beschäftigt.

Holzner ist durch seinen Christbaumverkauf vom „Manzl-Hof“ und durch den Ab-Hof-Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten weit über die Grenzen hinaus bekannt geworden. Am vergangenen Donnerstag stellten sich Vertreter von der Pfarre Behamberg als Gratulanten ein. Franz Holzner untersützte schon immer die Pfarre, besonders mit den Christbäumen in der Weihnachtszeit.