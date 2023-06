Behamberger Geschwister feierten drei Mal diamantene Hochzeit

Erni und Theo Ensmann feierten dieses Fest am 24. Juni. Geheiratet haben sie am 18. Mai 1963 in der Pfarrkirche Behamberg und anschließend im Gasthaus Huber in Kürnberg. Den Wortgottesdienst gestaltete Diakon Franz Wimmer und der Familienchor – Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder unter der Leitung von Alois Schönangerer, dem Bruder von Erni Ensmann – sowie Barbara Hornbachner und Maria Kloimwieder. Die Familie Ensmann war bzw. ist ein aktives Ehepaar in der Gemeinde. Theo Ensmann war Nebenerwerbslandwirt, arbeitete zuerst in den Steyrer Werken und zuletzt bei der Firma Engel bis zur Pensionierung. Er war Mitgründer der Maibaumaufsteller, erster Betreuer der Partnerfeuerwehr Burgoberbach in Deutschland, langjähriges Mitglied beim Sparverein, davon sechs Jahre als Obmann, wo er zusätzlich immer schöne Ausflüge organisierte. Erni Ensmann war grundsätzlich Hausfrau und Nebenerwerbslandwirtin bis zur Pensionierung. Sie unterstützte tatkräftig die Feuerwehr und erhielt dafür das Verdienstabzeichen in Bronze vom Land NÖ. Ein schwerer Schicksalsschlag war für die Familie der Unfalltod des ältesten Sohnes im Jahre 2012. Beide waren früher beim Bauernbund. Jetzt sind sie Mitglied beim Seniorenbund. Theo Ensmann ist nach wie vor bei der Feuerwehr und Erni Ensmann bei der katholischen Frauenbewegung.

Die drei Jubelpaare mit ihren Kindern und Schwieger-, Enkel- und Urenkelkindern. Foto: Franz Putz

Familie unterstützte örtliche Vereine

Die Schwester vom Theo Ensmann, Romana, heiratete am 20. April 1963 ihren Gatten Franz Ratzberger. Sie waren Nebenerwerbslandwirte. Franz arbeitete bei mehreren Firmen und dann bis zur Pensionierung in den Steyrer Werken. Sie waren beide beim Bauernbund und sind jetzt beim Seniorenbund. Romana Ratzberger ist auch bei der katholischen Frauenbewegung tätig. Die Familie hat in der aktiven Zeit immer die örtlichen Vereine unterstützt.

Feier bis in die Nacht hinein

Alois Ensmann, der Bruder von Theo und Romana, heiratete am 28. Oktober 1962 seine Gattin Barbara. Sie war am Anfang Hausfrau und arbeitete bis zur Pensionierung bei der ehemaligen Bäckerei Hochwallner. Alois Ensmann war ebenfalls bei einigen Firmen und schließlich bis zu seiner Pensionierung als OP-Diener im LKH Steyr angestellt. Alois und Barbara Ensmann sind Mitglieder beim Seniorenbund. Alois Ensman ist auch noch bei der Feuerwehr und Barbara Ensmann bei der katholischen Frauenbewebung. Theo und Erni Ensmann feierten bis in die Nacht hinein mit ihrer Familie und den anderen zwei Jubelpaaren in Kürnberg.