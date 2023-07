Witterschlick & Meilersdorf: Eine internationale Floriani-Begegnung

Wenn die Freundschaft echt ist, dann ist die Entfernung egal! Es sind schon mehr als 750 Kilometer, die die Meilersdorfer oder Witterschlicker in regelmäßigen Abständen auf sich nehmen, um die nun schon über 50 Jahre hindurch währende Feuerwehrfreundschaft immer wieder von Neuem unter Beweis zu stellen. Diese „Beziehung“ überdauert nun schon mehrere Generationen, sodass heuer ein 9-tägiges Jugend-Zeltlager der Witterschlicker in Meilersdorf mit abwechslungsreichem Programm abgehalten wurde: „Der Besuch im Freibad war sicher ein besonderes Highlight“, weiß Annika zu berichten, Meilersdorfer Jugendliche heben besonders die gestellten Übungsszenarien hervor.

Am Abreisetag wurde Resümee gezogen: Für Kommandant Florian Wieser war es einfach außerordentlich, feststellen zu können, dass kaum einmal soviel Leben im und rund um das Feuerwehrhaus geherrscht hat. „Gäste machen uns auch klar, wie schön unsere Heimat eigentlich ist!“, betont der Hauptmann. Michael Klaudt aus Witterschlick versichert, bei diesem erneuten Zusammenführen der beiden Wehren hätten sich alle wohlgefühlt, im gebotenen Programm sei mit Sicherheit für alle etwas dabei gewesen. So bleibt nur zu hoffen, dass die Meilersdorfer der ausgesprochenen Gegeneinladung in absehbarer Zeit nachkommen. Denn: Freundschaft ist Heimat unabhängig vom Ort!