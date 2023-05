Fest der jungen Stimmen im Stift Seitenstetten

Nicht nur in der Musikmittelschule Haag wird derzeit schon eifrigst geprobt, auch 14 weitere Schulstandorte im Bezirk beteiligen sich am diesjährigen Bezirksjugendsingen, das am 12. Mai, 10 – 13 Uhr, im Hofgarten und Meierhof des Stiftes Seitenstetten veranstaltet wird. „An der Schule in Haag lernen und arbeiten Menschen mit den verschiedensten Begabungen, wir wollen die Fähigkeiten der jungen Menschen in Kreativität und sozialer Kompetenz fördern. Der Musikzweig der Musikmittelschule besteht derzeit aus 56 Schülern, mit denen wir alljährlich verschiedenste Projekte durchführen; natürlich zählen das heurige Bezirksjugendsingen in Seitenstetten, aber auch das Abschlussprojekt am 2. Juli auf der Theatersommerbühne Haag dazu“, weiß die Bereichsleiterin für Musik, Stefanie Prinz zu berichten.

Mit „Platzlsingen“ beginnt’s

Das in Seitenstetten von den Schulchören dargebotene Liedgut wird vom Jodler über Volks- und Friedenslieder bis hin zu Pop-Songs reichen. In der Zeit von 10 bis 11:30 Uhr werden alle Chöre an zwei unterschiedlichen Plätzen im Hofgarten auftreten und jeweils drei Lieder zum Besten geben, um 12 Uhr wird unter dem Motto „Music is poetry with personality” im Meierhof nach der Begrüßung durch Abt Petrus Pilsinger zum eigentlichen Begegnungsfest geladen, wobei nochmals einige Chöre – unter anderem die Weistracher Dorfkinder, die Musikmittelschule und HLW Haag, aber auch das Gymnasium Seitenstetten als „Hausherr“ – abwechslungsreiches Programm bieten werden. Gemeinschaftslieder ergänzen den Schlussakt, ehe Schulqualitätsmanagerin Christine Schmutz die Urkunden an die Teilnehmer vergeben wird. „Wir freuen uns über regen Besuch dieser Veranstaltung, schenken wir wertschätzend der singenden Jugend unser Ohr, haben wir doch gerade in Corona-Zeiten, wo kein Singen erlaubt war, eben dieses so sehr vermisst!“, hebt die Organisatorin Margit Tempelmayr die Bedeutung des jugendlichen Gesangs hervor.

Die 15 teilnehmende Chöre: VS Ennsdorf „chOHRwürmer“, VS St. Peter/Au, VS Weistrach „Die Dorfkinder“, VS Seitenstetten, VS Behamberg „Behambi-Singers“, VS Wallsee, VS Wolfsbach, VS Strengberg, MS Ertl, MS Seitenstetten-Biberbach, MS Allhartsberg, MS Aschbach Markt „Kreative Bühnengruppe“, MMS Haag, Gymnasium Seitenstetten, HLW Haag.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.