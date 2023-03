Fest junger Stimmen im Stift Seitenstetten

AMSTETTEN-SEITENSTETTEN Heuer ist es endlich wieder so weit: War in Corona-Zeiten das Singen zeitweise verpönt oder gar ganz verboten, so dürfen im laufenden Schuljahr die jugendlichen Stimmen auch wieder im Rahmen des Österreichischen Jugendsingens erklingen. Schon seit 1947 dient das Jugendsingen der Förderung des chorischen Singens in Österreich, teilnehmen dürfen Jugendchöre und Vokalensembles aus dem schulischen und außerschulischen Bereich, deren Teilnehmer höchstens 24 Jahre alt sein dürfen. Unter Mitwirkung der Landesjugendreferate und unter Einbeziehung der Bildungsdirektionen werden die Veranstaltungen durchgeführt. Es sind Konzerte ohne Wertungscharakter, die von Bezirksverantwortlichen in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendreferat und mit Unterstützung der lokalen Bildungsregionen organisiert werden. Es gab auch schon Vorbereitungsseminare, außerdem können über das Projekt „Stimmbogen“ im Rahmen von „Coaches on Tour“ bewährte Chorleiter zur Probenarbeit an die Schule eingeladen werden.

Als Bezirksverantwortliche fungiert Margit Tempelmayr, die auch den Schulchor des Stiftsgymnasiums Seitenstetten leitet. „Unser Bezirksjugendsingen wird am 12. Mai unter dem Motto ‘Music is poetry with personality’ in Seitenstetten stattfinden, von 10 bis 12 Uhr werden die bislang 13 angemeldeten Schul- und Klassenchöre aus Volks- und Mittelschulen sowie AHS im Hofgarten konzertieren, um 12 Uhr wird dann zum Begegnungsfest mit gemeinsamem Abschlusssingen und buntem Chorprogramm in den Stiftshof geladen“, verrät die Organisatorin. Das Landesjugendsingen findet vom 17. bis 20. April im Auditorium des Schlosses Grafenegg statt, das Bundesjugendsingen wird von 26. bis 29. Juni in Klagenfurt durchgeführt.

