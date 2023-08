Jungbauernkalender 2024: Dominik Brunner aus Haag ist mit dabei

Dominik Brunner ist 21 Jahre alt und leidenschaftlicher Landwirt. Er wird den Milchviehbetrieb seiner Eltern nächstes Jahr übernehmen. „Für mich war immer schon klar, dass ich so etwas später machen will“, erzählt Brunner. Er absolvierte die dreijährige Landwirtschaftsfachschule in Gießhübl und ist nun bereit, ins Berufsleben einzusteigen.

Dominik Brunner beim Fotoshooting auf einem Bauernhof in der Nähe der Therme Loipersdorf. Foto: Horvath, Fabian Hasler

Die Idee, beim Jungbauernkalender dabei zu sein, hatte er schon lange. „Der Reiz war immer wieder da, mich zu bewerben“, sagt Brunner. Ein Grund, warum er es nie in die Tat umsetzte, war seine Ex-Freundin, die damit nicht einverstanden war. Nach dem Ende der Beziehung war es jedoch so weit und Dominik bewarb sich für den Kalender. Die erste Hürde war eine Online-Bewerbung, bei der man Fotos und eine Info über die eigene Person einschicken musste. Danach wurde ein ausgewählter Teil zum Casting eingeladen. Kurze Zeit später erfuhr Brunner, dass er sich qualifiziert hat und somit für eine Woche in die Therme Loipersdorf eingeladen wurde, wo insgesamt 25 Teilnehmer gastierten.

Die Shootings fanden entweder in der Therme oder auf Bauernhöfen in deren Nähe statt. Jedes Model hatte während der Woche eine zweistündige Einheit, bei der die individuellen Aufnahmen gemacht wurden. Zudem stand ein gemeinsames Shooting auf dem Programm, bei dem die Cover-Fotos geschossen wurden. Nun wird online abgestimmt, welches das beste Exemplar ist und wer somit aufs Cover kommt. Dabei hat Dominik bis jetzt sehr gute Chancen. „Honorar bekamen wir zwar keines, dafür wurde uns aber die gesamte Woche in Loipersdorf bezahlt, die ein schönes Erlebnis war“, meint Brunner.

Veröffentlicht wird der Jungbauernkalender am 10. Oktober. Er kann online, auch bereits im Vorhinein, bestellt werden und kostet rund 30 Euro. Es ist ein Frauen- sowie Männerkalender erhältlich und auch im Set zu kaufen.