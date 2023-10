Haidershofner Ortschef ist fünftjüngster Bürgermeister in NÖ

Im Zentrum standen die Nachwuchsförderung in der Kommunalpolitik, das Thema Bürgerbeteiligung sowie Führen und Mitarbeiterbindung in Zeiten von Personalmangel.

Aktuell gibt es in Österreich 188 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 Jahren. Das entspricht einem Anteil von knapp neun Prozent. Der jüngste ist Florian Hofmann aus Pernersdorf (NÖ, 23 Jahre). Die jüngste Bürgermeisterin ist Nicole Thaller aus Hofkirchen im Traunkreis (OÖ). Am meisten junge Ortschefinnen und Ortschefs gibt es in Oberösterreich mit 46, Niederösterreich stellt 43 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 Jahren.

Haidershofens Bürgermeister Michael Strasser (31 Jahre) nahm aus dem Bezirk Amstetten an der Tagung teil. Er ist fünftjüngster Bürgermeister in Niederösterreich und jüngster Bürgermeister im Bezirk. „Ganz gleich, welches Alter meine Kolleginnen und Kollegen haben, die Herausforderungen und Aufgabe sind oftmals gleich. Es ist interessant, dass man sich mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Gemeinden austauschen kann. Von der der Stadt mit 25.000 Einwohnern bis zum Dorf mit 400 Bürgern. Was mir gefällt, ist, dass gerade junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister immer wieder anders an die Dinge heran gehen. Meine Erfahrung ist, dass meine jungen Kolleginnen und Kollegen sich oft eher trauen, neue Wege zu gehen. Man kommt auf jeden Fall mit vielen neuen Ideen nach Hause“, erklärt Strasser die Vorzüge der Vernetzung der Jungbürgermeisterinnen und Jungbürgermeister.