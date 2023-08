Im Jahr 2016 initiierte der Haager Bürgermeister Lukas Michlmayr die ersten Vernetzungstreffen von JVP-Jungbürgermeistern. Seither finden die Treffen regelmäßig statt. In Zukunft jedoch unter einem neuen Koordinator, denn Lukas Michlmayr übergab den Staffelstab beim Treffen in Eschenau im Hausruckviertel, bei dem neben 20 Jungbürgermeistern auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm und ÖVP-Klubobmann August Wöginger zu Gast waren, an Daniel Ziniel, Bürgermeister in Badersdorf im Burgenland. Ziel der Initiative ist es, voneinander zu lernen und sich bei Herausforderungen zu unterstützen.