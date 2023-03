Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen: Große Erfolge bei „Prima la musica“

Auch heuer nahmen wieder neun Schüler des Musikschulverbandes Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen am Landeswettbewerb „Prima la musica“ teil. Beim größten österreichischen Jugendmusikwettbewerb für klassische Musik, der im Festspielhaus in St. Pölten stattfand, konnten alle Teilnehmenden eine Platzierung erlangen.

Jonas Gassner und Konstantin Schwödiauer nahmen beide in der Altersgruppe III in der Solowertung für Trompete (Klasse Leonhard Aichberger, Klavierbegleitung durch Gerlinde Moser-Fritz) teil und erspielten beide einen tollen dritten Preis. Diana Stockinger nahm in der Altersgruppe I in der Solowertung für Blockflöte teil (Klasse Marion Wallner, Klavierbegleitung durch Klaus Oberleitner) und wurde mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Emeli Stockinger erreichte in der Altersgruppe I in der Solowertung für Querflöte (Klasse Christina Traubenek, Klavierbegleitung durch Klaus Oberleitner) einen hervorragenden zweiten Preis. Leonie Hundsberger, Lorenz Hochwallner und Anna Land traten in der Wertung für Blockflöte (Klasse Christina Traubenek, Klavierbegleitung durch Klaus Oberleitner) in der Altersgruppe A (bis 7 Jahre) an und gehörten damit zu den jüngsten Teilnehmern des Wettbewerbs. Alle drei belegten den ersten Preis, Anna Land sogar mit Auszeichnung. Raphael Steiner (Klasse Jesica Roposa) nahm in der Solowertung für Klarinette in der Altersgruppe II teil. Er erlangte einen hervorragenden dritten Preis. Henri Grillenberger gewann in der Solowertung für Tuba (Klasse Josef Fröschl) in der Altersgruppe I den ersten Preis.

Musikschuldirektor Dietmar Winkler zeigt sich sehr stolz ob der hervorragenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler: „Dieses fantastische Ergebnis zeigt das hohe Niveau und die Dichte an talentierten Nachwuchsmusikern, die wir in unserem Musikschulverband haben. Wir gratulieren zu diesen tollen Erfolgen, welche nicht zuletzt auch auf das Engagement unserer Lehrkräfte zurückzuführen sind. Auch ihnen und allen Korrepetitoren gebührt unser Dank.“ Beim Preisträgerkonzert "Gemischter Satz", das am Tag der Musikschulen am 5. Mai in der Aula der NÖMS Haidershofen stattfinden wird, dürfen alle Preisträger noch einmal ihr Können dem heimischen Publikum präsentieren.

