Ennsdorfer Gewäxhaus startet in die neue Saison

Zwei Veranstaltungen im Frühjahr 2020, keine einzige im Jahr 2021. So sieht die ernüchternde Corona-Bilanz der Ennsdorfer Kulturinitiative „K+“ aus. „Wir haben das Glück, dass wir alles ehrenamtlich machen und nicht davon leben müssen“, blickt Obmann Markus Halla auf die kabarettlose Zeit im Gewäxhaus zurück. Dieser Zustand soll sich 2022 aber wieder grundlegend ändern.

Die spielfreie Zeit hat man genutzt, um eine neue Homepage zu gestalten und ein neues Programm zusammenzustellen. Zehn Veranstaltungen sind nun für 2022 geplant. „Omikron ist das Damoklesschwert, das über uns schwebt, aber wir gehen optimistisch ins neue Jahr. Wir werden das auf alle Fälle durchziehen“, hofft Halla, dass der Spielplan diesmal hält.

Bekannte und weniger bekannte Namen aus der österreichischen Kabarettszene werden 2022 in Ennsdorf zu Gast sein. Den Auftakt macht Clemens Maria Schreiner am 18. Februar mit seinem Programm „Krisenfest“. „Man muss die Krisen feiern, wie sie fallen“ lautet das Motto des aus mehreren TV-Sendungen bekannten Steirers. „Dieses Programm passt natürlich wie die Faust aufs Auge“, betont Halla. Für Lacher sorgen werden auch die „Staatskünstler“ Robert Palfrader, Florian Scheuba und Thomas Maurer mit ihrem Programm „Jetzt erst recht, koste es, was es wolle.“ Unterstützt werden sie dabei von Karikaturist Gerhard Haderer, der erstmals ein Staatskünstler-Programm mit seinen Illustrationen begleiten wird.

Musikalisch wird es beim Auftritt von Katharina Strasser und Band, der unter dem Titel „Keine Angst – 50 Jahre Austropop“ steht. Abgeschlossen wird der Veranstaltungsreigen mit dem Auftritt des Bauchredners, Comedians und Zauberkünstlers Tricky Niki.