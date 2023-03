Marco Pogo erzählte im Gewäxhaus Anekdoten aus seinem Leben

In „Gschichtldrucker“ gibt Dominik Wlazny beziehungsweise sein Alter Ego Marco Pogo Einblicke in sein Leben als Musiker, Politiker und Arzt. Nach einer Vorstellungsrunde, in der Pogo über seine Heimat Simmering philosophierte, wies er auf seine schlichte Bühnendekoration hin. „Das sind goldene Girlanden vom kik. Für die rote Tapetentür hat es noch nicht gereicht. Ich kann aber noch sieben Mal kandidieren und bin trotzdem jünger als – ihr wisst schon“, scherzte Pogo, der bei der Bundespräsidentenwahl 2022 Dritter geworden war.

Parole „Kriagln statt Kanonen“

Darauf erzählte Pogo Anekdoten aus seiner Musikerkarriere. Er schilderte die Anfänge im Proberaum, spielte seine alte Version von „The Final Countdown“ ein und berichtete über die erste Tour ins „Ausland“ nach Niederösterreich. Zwischen den Erzählungen setzte er sich an die „Tiki-Bar“, um aus seinem Tagebuch vorzulesen. Als „Gott in Weiß“ sei Humor gut für die Wundheilung, so der studierte Mediziner: „Mein ärztlicher Tipp an euch alle: Tut euch einfach nicht weh!“ Pogo verriet, dass er auf seiner Maturareise ein „Ab in den Süden-Trauma“ erlitt und die Tücken der österreichischen Bürokratie bei Problemen mit seinem Handysignatur-Passwort kennenlernte. Der Künstler und Wiener Bezirksrat schilderte auch die Anfänge seiner Bierpartei und verlautbarte die Parole „Kriagln statt Kanonen“. Seitenhiebe auf Politiker anderer Parteien gab es natürlich inklusive. Als Zugabe spielte er den Song „Inkompetenzkompensationskompetenz“.

