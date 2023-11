Maschek gastieren im Ennsdorfer Gewäxhaus

Am Samstag, 11. November, präsentieren Peter Hörmanseder und Robert Stachel, besser bekannt als Maschek, das Beste, Schrägste, Lustigste und Schärfste aus 20 Jahren Maschek. Sie blicken dabei zurück auf die Innen- und Außenpolitik, auf zwei Jahrzehnte Fernsehgeschichte, auf vergangene Sternstunden und vergessenen Irrsinn. Die Besucher kommen über zwei Stunden lang in den Genuss von Maschek-Klassikern im Original und im Remix – plus nie gezeigter Bonus-Tracks.

Beginn ist um 20 Uhr.