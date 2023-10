St. Valentiner „Mostschober“ fand erstmals statt

Sechs Comedy-Talente traten am Freitag im Valentinum auf. Elli Bauer, Daniel Knopper, Felix Meier, Vahe Melkonian, Johannes Potmesil und Bernhard Viktorin versuchten, die Jury und vor allem das Publikum für sich zu gewinnen. Der Sieger wurde nämlich mittels Jury und Publikumsvoting bestimmt. Die Jury setzte sich unter anderem aus Pfarrer Rupert Grill, Kulturstadtrat Leopold Feilecker sowie Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr zusammen. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Duo „Flo und Wisch“.

Das Duo "Flo und Wisch" moderierte den Mostschober und gab auch eine Einlage zum Besten. Foto: Höggerl

Zuerst traten die sechs Kandidaten hintereinander an. Sie hatten dafür jeweils 15 Minuten Zeit, das Publikum und die Jury zu überzeugen. Am Ende der Auftritte gaben die Besucher ihre Stimmen ab. Danach konnte man sich in einer halbstündigen Pause stärken und im Anschluss boten „Flo und Wisch“ eine kleine Einlage dar. Nach dem Auftritt des Duos war es dann so weit: Der Sieger wurde verkündet. Bernhard Viktorin, gebürtiger Wiener aus Ottakring, konnte am Ende den Sieg für sich entscheiden. Er gewann somit auch das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr gratulierte dem Sieger. Foto: Höggerl

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Event und diese Resonanz haben wir auch von den Besuchern bekommen. Außerdem kann man sich über 160-170 Gäste absolut nicht beschweren, auch wenn man bedenkt, dass wir so etwas in St. Valentin schon länger nicht mehr gehabt haben. Des Weiteren hat mich gefreut, dass wir eine große Bandbreite an Künstlern und Auftritten hatten, da war wirklich für jeden etwas dabei. Viele haben uns gesagt, wir sollen den Mostschober unbedingt wieder veranstalten. Am Ende hat sich meiner Meinung nach auch die Qualität des Siegers durchgesetzt“, meinte Kulturstadtrat Leopold Feilecker, dessen Idee der Wettbvewerb war.