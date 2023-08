Valentiner Mostschober wird zum ersten Mal vergeben

Anhand eines Bewerbungsvideos wurden im Vorfeld die Kandidaten ausgewählt. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Tätigkeit als Kabarettist entweder als Hobby oder nur teilweise professionell ausgeübt wird. Sechs Teilnehmer haben es nun in die Auswahl geschafft.

Die erste und einzige Frau im Bunde heißt Elli Bauer und stammt ursprünglich aus der Steiermark. Mit ihrem zweiten Solo „Überdurchschnittlich“ versucht sie, das Publikum im Valentinum zu überzeugen. Der nächste Kandidat ist Daniel Knopper. Er ist 1985 in Graz geboren und in Deutschlandsberg aufgewachsen. 2007 zog Knopper nach Wien, wo er Germanistik studierte. 2021 gewann er den Grazer Kleinkunstvogel und ist seit Mai 2022 mit seinem Debütprogramm „Salon Sieglinde” durch die Lande unterwegs. Felix Meier ist der dritte Auserwählte für den Valentiner Mostschober. Der Stand-up-Comedian wohnt in Wien und im Programm geht es vermehrt um sein bisheriges Leben. Ein weiterer Kandidat ist Vahe Melkonian. Der gebürtige Armenier wohnt in Wien und ist seit 2003 in Österreich. Sein Progamm handelt von der Flucht nach Österreich und den Unterschieden zu Armenien. Johannes Potmesil heißt der nächste Teilnehmer im Bunde. Der 27-Jährige aus dem nördlichen Weinviertel tritt mit seinem ersten Solo-Programm „Die große Obstschau“ beim Mostschober auf. Als letzter Comedian wurde Bernhard Viktorin auserwählt. Er stand bereits in mehreren Ländern auf der Bühne und ist zudem auch Schauspieler.

Am 6. Oktober können die Kandidaten im Valentinum bestaunt werden. Außerdem wird der Abend vom Kabarettisten-Duo Flo und Wisch moderiert, das in der Pause ebenfalls eine kurze Einlage darbietet. Der Sieger wird per Jury sowie Publikumsvoting bestimmt. Die Jury setzt sich aus Pfarrer Rupert Grill, Bernhard Schorm, Leopold Feilecker, einem Vertreter der Raiffaisenkassa sowie einem fünften Mitglied, das noch offen ist, zusammen. Für jeden Besucher, der beim Publikumsvoting mit seinem Namen für einen Kandidaten abstimmt, gibt es Karten für die Show von Gerry Seidel im Juni 2024 zu gewinnen. Sie wird ebenfalls im Valentinum stattfinden. „Für das erste Mal sind wir mit dem Andrang sehr zufrieden, am Anfang muss man sich einmal etablieren“, meint Kulturstadtrat Leopold Feilecker.