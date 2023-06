Kochlehrling kündigte Arbeitgeber per WhatsApp

Der Lehrling, der gerade das dritte Lehrjahr angefangen hatte, war ab dem 2. Juni unentschuldigt ein ganzes Wochenende von der Arbeit ferngeblieben. „Ich habe gleich gewusst, dass da etwas faul ist”, erzählt Hawel. Der Lehrling habe zuvor bereits mehr Urlaub konsumiert als ihm zustehe und sei in den zwei Lehrjahren 46 Tage im Krankenstand gewesen. Obwohl er manchmal wegen Unpünktlichkeit auffiel, war er aber ein sehr guter Lehrling. „Von den insgesamt 20 Lehrlingen, die ich bereits ausgebildet habe, war er die Nummer zwei. Ich habe zwei Jahre meines Wissens und Könnens in einen jungen Menschen investiert, von dem ich überzeugt war, dass er einmal Karriere machen wird. Er hätte sehr viel Geld verdienen können”, beklagt sich Hawel, der gute Kontakte zu Gastronomen in der ganzen Welt pflegt.

„Work-Life-Balance ist das Unwort des Jahrhunderts“

Nach der Kündigung per Whats-App drohte ihm der Lehrling auch noch mit der Arbeiterkammer. Dabei hat der Gasthof Mitter nach dem Theatersommer ohnehin drei Wochen Betriebsurlaub. Für Hawel ist das der Gipfel der Respektlosigkeit. „In welcher Welt leben wir eigentlich? Dem Lehrling ging es gut bei mir. Ich habe ihm für den Führerscheinkurs freigegeben, und er hat Trinkgeld und Essen für Zuhause von mir bekommen”, versteht der Haubenkoch die Welt nicht mehr. Die Schuld an diesem Verhalten liegt für Hawel an der Einstellung junger Menschen bzw. an einer falschen Wertevermittlung durch die Eltern. „Work-Life-Balance ist das Unwort des Jahrhunderts. Unsere Großeltern haben hart gearbeitet, damit wir uns unser Leben finanzieren können. Heute gibt es Tausende, die die Fleißigen mit ihrem Geld bezahlen. Wenn das so weiter geht, fahren wir unser Sozialsystem an die Wand”, schimpft er. Hawel, der aktuell Servicekräfte sucht, wollte die Kündigung vorerst nicht unterschreiben. Das erledigte später seine Gattin Silvia für ihn.

Lehrling musste Beleidigungen über sich ergehen lassen

Dass er per WhatsApp gekündigt habe, bestreitet der Kochlehrling vehement. „Ich habe über die Arbeiterkammer gekündigt, und die hat meinem Chef das Kündigungsformular mit der Post zugeschickt“, sagt er. Der Grund für die Kündigung sei auch nicht der ihm versagte Urlaub gewesen. „Schon seit meinem ersten Lehrjahr hat mich mein Chef beleidigt. Er hat mich einen dummen Jungen genannt, weil ich die Schule abgebrochen habe, um arbeiten zu gehen. Den Gästen hat er erzählt, wie viele Krankenstandstage ich habe. Wenn er schlecht drauf war, hat er auch meinen Vater beleidigt, weil er arbeitslos ist“, sagt er. Die Kochlehre will er woanders fertig machen. „Es stimmt, das ich den Lehrling bei Fehlern zurechtgewiesen habe. Die Gäste bekommen alles mit, auch Krankenstände. Es stimmt auch, dass ich manchmal schlecht über seinen Vater gesprochen habe, weil wir über seine Familienverhältnisse diskutiert haben“, sagt Hawel. Dennoch habe er den Lehrling weit öfter gelobt als geschimpft und eigentlich nur das Beste gewollt.

Viele Lehrlinge sind hochmotiviert

Herbert Grurl von der AK-Bezirksstelle Amstetten bestätigt, dass Kündigungen per Whats-App schon lange keine Ausnahme mehr sind. Viele Beschäftigungsverhältnisse werden damit beendet, und zwar von beiden Seiten. „In der Regel löst aber niemand sein Lehr- oder Dienstverhältnis einfach wegen eines nicht erfüllten Urlaubswunsches unerwartet auf. Die Geschichte, die es immer dazu gibt, hat zwei Seiten und ist auch immer eine längere”, meint Grurl. Die Arbeitsmoral bei Jugendlichen sei generell eine andere als vor 30 Jahren, aber sie deswegen als schlechter zu bezeichnen, sei Ansichtssache. „Viele Lehrlinge sind hochmotiviert, leisten Tolles und sind dadurch sehr begehrt. Manche machen auch die Lehre gleich mit Matura”, sagt Grurl.