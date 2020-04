Nachdem von der Bundesregierung am vergangenen Freitag bekannt gegeben wurde, dass bis Ende August in Österreich keine Großveranstaltungen stattfinden können, bedeutete das für viele Veranstalter die definitive Absage ihrer geplanten Events. Andere wägen noch die Optionen ab, ob eine Durchführung unter den vorgegebenen Umständen möglich und sinnvoll wäre. Ein Mostviertel-Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Eplinger, Wie es weitergeht, kann der Geschäftsführer der Messe Wieselburg Werner Roher nur erahnen und hoffen.

Keine Wieselburger Messe und kein Volksfest. Seit Freitag ist es definitiv. Auf dem Messegelände Wieselburg wird es bis Ende August keinerlei Veranstaltungen geben. Davon betroffen sind sowohl die neu konzipierte große Wieselburger Landwirtschaftsmesse, die eigentlich in dieser Woche hätte stattfinden sollen, sowie das Anfang Juli geplante neue Wieselburger Volksfest. „Beide Veranstaltungen sind unter diesen Umständen unmöglich durchzuführen. Sie wird es erst 2021 wieder geben“, erläutert Messe-Geschäftsführer Werner Roher. Es ist erst das achte Mal in seiner über 90-jährigen Geschichte, dass das Wieselburger Volksfest abgesagt werden muss. Das zweite Mal in der Nachkriegszeit. 1973 hatte die Maul- und Klauenseuche der Messe und dem Volksfest einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für die Messe geht der wirtschaftliche Schaden in die Millionenhöhe. „Wir sind zwar seit April alle in Kurzarbeit, aber für uns bedeutet dieser Beschluss, dass wir zumindest ein halbes Jahr lang keinen Umsatz machen werden – genauso ergeht es den Schaustellern, Event- und Technikfirmen und Gastronomen“, sagt Roher und hofft, dass zumindest ab September wieder ein geregelter Messebetrieb stattfinden kann.

Kein Lions-Flohmarkt. Einher mit den Absagen des Wieselburger Volksfestes geht auch die endgültige Absage des 47. Erlauftaler Flohmarkts des Lionsclub Wieselburg. Eine leidvolle Premiere des größten Flohmarkts in der Region, der seit 1973 alljährlich durchgeführt wird. Dieser hätte ursprünglich Ende März stattfinden sollen, wurde dann auf Anfang Juli parallel zum Volksfest verschoben. Jetzt ist auch dieser Termin hinfällig. „Damit ist unsere größte Einnahmequelle heuer versiegt. Da sprechen wir umsatzmäßig von einem sechsstelligen Euro-Betrag. Damit fehlen uns heuer auch entscheidende Mittel, um karitative Projekte in der Region zu unterstützen“, bedauert Lions-Präsident Georg Bauer. Doppelt bitter, denn gerade heuer wäre der Bedarf groß.

Kein „Hiesige & Dosige“. Über 6.000 Leute lockt das zweitägige Kultur-Festival „hiesige & dosige“ bei freiem Eintritt seit 2000 alljährlich Anfang August nach Wieselburg. Auch das fällt heuer erstmals flach. „Bitter, aber aus heutiger Sicht nicht anders machbar“, erklärt Hubert Seiringer, Obmann vom Veranstalterverein halle2, und denkt schon an das Comeback-Festival am 6. und 7. August 2021.

Kein Beserlpark-Festival. Mit 5/8erl in Ehr‘n als Headliner wäre Ende Juli/Anfang August die 26. Ausgabe des Beserlparkfestivals in Mank über die Bühne gegangen. „Wir sind natürlich traurig, aber das sind die gesetzlichen Bestimmungen, an die wir uns halten“, sagt Elisabeth Schreiner vom veranstaltenden Kulturverein Beserlpark. Der Termin für nächstes Jahr steht bereits: 29. bis 31. Juli 2021. Dabei hoffen Schreiner und Co., viele von den Künstlern, die heuer aufgetreten wären, auch nächstes Jahr in den Beserlpark zu holen. Probleme mit Tickets gibt es unterdessen nicht, weil der Vorverkauf noch nicht gestartet war. Bitter für den Kulturverein ist allerdings, dass neben dem Beserlpark-Festival auch das zehnjährige Jubiläum des „All Star Circus“, der musikalischen Talenten eine Bühne bietet, verschoben werden musste.

Absage statt Jubiläumsjahr . Lenny Kravitz, Lionel Richie, Seiler und Speer: Das sind nur einige Namen der Stars, die heuer auf der Burg Clam im benachbarten OÖ für Stimmung gesorgt hätten. Die Konzerte locken jährlich tausende Besucher an, auch viele aus dem Mostviertel. Heuer hätte das Festival sein 30-Jahr-Jubiläum gefeiert. Doch die Coronakrise macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. „Wir stehen als Veranstalter selbstverständlich zu 100 Prozent hinter diesem Entschluss der Regierung, da es sich um eine Situation handelt, die wir aufgrund der derzeitigen Lage natürlich vollkommen nachvollziehen können und vollends mittragen. Selbstverständlich ist es sehr schade, da wir bereits mitten in den Vorbereitungen steckten und allen einen unvergesslichen Sommer 2020 bereiten wollten. Doch die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Konzertbesucher, Künstler und Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität“, heißt es in einer Stellungnahme der Veranstalter. 2021 soll dann neu durchgestartet werden.

Fragezeichen bei Musicalsommer Amstetten . Noch keine Entscheidung ist gefallen, ob heuer in Amstetten Musical gespielt werden kann oder nicht. „Wir warten da auch auf eine Entscheidung des Landes bezüglich Theatersommer in NÖ“, heißt es von der Stadtregierung. Eine Absage der Produktion „On your feet“ scheint allein schon deswegen wahrscheinlich, weil der Cast international ist und die Beteiligten aufgrund der geschlossenen Grenzen nicht zu den Proben anreisen könnten. Ensembleproben sind laut den Vorgaben der Bundesregierung zudem erst ab Juni möglich.

Kein Theatersommer-Jubiläum in Haag? In Haag stünde heuer mit der Nestroy-Komödie „Der Zerrissene“ das 20-Jahr-Jubiläum auf dem Programm. Eine Entscheidung darüber, ob der Theatersommer stattfinden kann oder nicht, wird dringend herbeigesehnt, denn man müsste Anfang Mai mit dem Aufbau der Tribüne am Hauptplatz beginnen. „Ich kann nicht eine Firma mit dem Aufbau beauftragen und dann zwei Wochen später wieder alles absagen“, hofft Theatersommer-Geschäftsführer Gerhard Stubauer auf eine baldige klare Ansage. Dass Theater mit der Vorgabe, einen Meter Abstand zu halten, funktionieren könne, hält er für unrealistisch. „Wie sollen denn die Schauspieler da überhaupt proben? Und außerdem lebt das Theater vom Publikum“, kann er sich nicht vorstellen, vor halb leeren Rängen zu spielen.

Fällt das 60. Jubiläum der Melker Somnerspiele ins Wasser? Derzeit wird in Melk gegossen, gehofft und gearbeitet. Die Bühne für die geplanten Stücke „Die 10 Gebote“ und „So What?! Kann denn Liebe Sünde sein?“ wurde schon vor Wochen mit Bäumen und Rollrasen bepflanzt. Während das 60. Jubiläum der Melker Sommerspiele aufgrund von Covid-19 gehörig wackelt, wird die Wachauarena indes bewässert. Eine definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen. „Es braucht hier eine niederösterreichweit einheitliche Lösung“, betont Sommerspiele-Intendant Alexander Hauer.