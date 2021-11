Arbeiten für Kindergarten in Haidershofen laufen plangemäß

Rund 1,7 Millionen Euro investiert die Gemeinde in den Neubau eines dreigruppigen Kindergartens. Dafür wurden von der Pfarre Haidershofen rund 5.000 Quadratmeter Grund für 50 Jahre gepachtet. Der Kindergarten wird eine Nutzfläche von 713 Quadratmetern aufweisen, die Terrasse wird rund 200 Quadratmeter groß werden und der Garten etwas mehr als 2.900 Quadratmeter umfassen.

„Es ist alles auf Schiene. Die Arbeiten laufen planmäßig“, freut sich Bürgermeister Manfred Schimpl über den raschen Baufortschritt. Der neue Kindergarten kann daher wie geplant im September 2022 den Betrieb aufnehmen. Die beiden Gruppen der Provisorien am Gemeindeamt in Vestenthal und in der Mittelschule werden dann mit Beginn des neuen Kindergartenjahres in den Neubau übersiedeln.

Auch bei den Kosten gibt es keine unangenehmen Überraschungen. „Aufgrund der rechtzeitigen Vergabe sind wir auch finanziell im Plan“, ist Schimpl erleichtert.