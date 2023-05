Kindergarten Daxberg wächst auf vier Gruppen

Ab dem Kindergartenjahr 2024/25 dürfen aufgrund der Kindergartenoffensive des Landes bereits Zweijährige den Kindergarten besuchen. Außerdem wird die Gruppengröße von 25 Kindern auf 22 reduziert. „Die Kindergärten in Behamberg und Daxberg sind jetzt schon komplett voll. Wir sind daher davon ausgegangen, dass wir um eine Gruppe erweitern müssen“, erklärt Bürgermeister Karl Josef Stegh.

Die Bedarfserhebung des Landes brachte für den Ortschef dann aber eine Überraschung. „Es ist herausgekommen, dass zwei weitere Gruppen notwendig sind“, berichtet Stegh. Somit werden die Pläne, den Kindergarten Daxberg um eine Gruppe zu erweitern, noch einmal überarbeitet, denn beide Gruppen sind an diesem Standort umsetzbar.

Gemeinderat vergab bereits den Planungsauftrag

Die Gemeinde war vor zehn Jahren, als der Kindergarten Daxberg errichtet wurde, nämlich weitsichtig und hatte das Grundstück gleich größer gekauft. „Ich bin damals zwar dafür geschimpft worden, ob wir überhaupt einen dritten Kindergarten in Behamberg brauchen“, erinnert sich der Bürgermeister. Heute ist man froh darüber.

Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung am vergangenen Mittwoch eine Erweiterung des Gebäudes um zwei Gruppenräume sowie Personal- und Lagerräume und Sanitäranlagen. Inklusive Planungskosten investiert man in die Kindergartenerweiterung 1,1 Millionen Euro. Mit der Planung wurde die Top3 Bauplanungs GmbH aus Scheibbs betraut. Baubeginn soll bereits in den Sommerferien sein.

