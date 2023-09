Zweite Kleinkindgruppe bewilligt

Bei der regelmäßigen Bedarfserhebung im März wurde festgestellt, dass mit der derzeitigen Kleinkindbetreuung im Kinderhaus kein Auslangen mehr gefunden wird. Die Erhebung hat nämlich ergeben, dass ab September die derzeitige Kleinkindgruppe mit 15 angemeldeten Kindern voll ausgelastet ist und für weitere Kinder kein Platz mehr besteht.

Die Gemeinde reagierte auf diese Situation, trat in Gespräche mit der Volkshilfe ein und versuchte eine rasche und für alle Beteiligten gute Lösung zu finden. Das Land gab bei einer Verhandlung Ende August grünes Licht. „Wir sind stolz, dass unser Vorschlag der Doppelnutzung von Hort und Kleinkindgruppe, die ab 1. November halbtags geführt werden wird, bis 31. Dezember 2024 befristet genehmigt wurde“, erklärt die geschäftsführende Gemeinderätin Birgit Wallner. „Für jedes Kind soll ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen. Dies liegt uns als Gemeinde immer schon am Herzen und soll auch in Zukunft so gelebt werden“, ergänzt sie. In Zeiten einer enormen Teuerung dürfe die Kinderbetreuung für Familien zumindest kein Problem darstellen, erklärt Wallner.

Im Frühjahr des kommenden Jahres wird es dann eine neuerliche Bedarfserhebung geben, um die Situation neu zu beurteilen. Aufgrund der Gesetzesänderung des Landes, ab dem Kindergartenjahr 2024/25 auch Zweijährige im Kindergarten aufzunehmen, könnte sich die Situation in der Kleinkindbetreuung nämlich wieder ändern. „Wir sind jedenfalls mit der Lösung der vorübergehenden Doppelnutzung sehr glücklich. Wir können jetzt allen, die Bedarf anmelden, auch Plätze zur Verfügung stellen“, freut sich Bürgermeister Daniel Lachmayr.