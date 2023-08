Musikalische Highlights in St. Peter/Au

An fünf Abenden von 10. bis 14. August werden im Schloss St. Peter/Au hochkarätige Filme in echter Kinomanier geboten. Die musikalische Vorumrahmung startet täglich um 19 Uhr. „Es hat sich bei den Bands schon durchgesprochen, dass ‚Kino am Schloss‘ eine tolle Sache ist. Wir haben jedes Jahr zahlreiche Anfragen und freuen uns, sowohl bekannteren Bands als auch Newcomern eine Chance zu geben“, sagt Kulturgemeinderätin Susanne Pfaffeneder.

So darf sich das Publikum auf die Auftritte von Markus Wolf und Lupe3, dem großartigen Mädels-Trio mit Anita und Celina Schmidinger sowie Marlene König, dem Clemens Pechstein Quartett und der Coverband Indeed, die das Kino-Stammpublikum schon aus den vergangenen Jahren kennt, freuen. Erstmals wird am Sonntag die Band KGW3 im Schloss St. Peter/Au einen Mix aus elektronischen Beats, Trompetensounds, Gesang und Rap aufwarten.

Die Band KGW3 gibt ihr musikalisches „Kino am Schloss“-Debut. Foto: KGW3

Abgerundet wird das Rahmenprogramm durch ein tägliches Abendbuffet mit regionalen Schmankerln des Gasthauses Krifter. Tischreservierungen werden gerne unter 0650/7510491 entgegengenommen. Karten sind online unter www.stpeterau.at/kino-am-schloss, am Gemeindeamt St. Peter/Au, bei Adeg Kaubeck sowie an der Abendkasse erhältlich.