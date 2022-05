Haag: „Die Schöpfung“ zum Finale von Chorleiter Wolf

Werbung

Alles dreht sich wieder (weiter)! Diesem Motto entsprechend hat der Chor Haag seine Probentätigkeit schon aufgenommen, sobald es die Pandemie-Vorschriften irgendwie erlaubten, sodass man sich derzeit gerade in den Endproben für eine große Aufführung von Haydns „Schöpfung“ befindet.

Während der Corona-bedingten „Generalpause“ gab es freilich auch viel Zeit zum Nachdenken über die Zukunft der seit 1886 bestehenden und ab 1971 von Edgar Wolf geleiteten Chorgemeinschaft. Und der künstlerische Leiter Edgar Wolf kam zu dem Entschluss, dass ab Juni seine Tochter Michaela Wolf den Chor übernehmen soll. Sie hat das Mozarteum absolviert und an der Bruckner-Uni Chorleitung studiert, sie hat auch im Salzburger Bach-Chor gesungen und ist als Musikpädagogin bei den Linzer Kreuzschwestern beschäftigt. Zudem leitet sie seit 2021 auch den OÖ Landesjugendchor.

Noch proben die fast 60 Sänger mit Michaela und Edgar Wolf für die Aufführung der „Schöpfung“ am 21. Mai in der Stadtpfarrkirche. Foto: Penz

Michaela Wolf bringt also beste Voraussetzungen für ihre neue Herausforderung mit, hat sie doch 20 Jahre lang auch große Jugendchorprojekte des Jugendhauses Schacherhof musikalisch betreut. „Mein Vater hat immer eine Vielfalt an Chormusik gepflegt und viele Sparten des Chorspektrums aufgegriffen. Er hat stets kreativ und überaus motiviert gearbeitet, sein Durchhaltevermögen habe ich immer schon bewundert. Er ist mir daher ein großes Vorbild und übergibt mir einen tollen Chor“, weiß Michaela das großartige musikalische Wirken ihres Vorgängers zu schätzen. Freilich will sie auch den ihr eigenen Stil und viel Esprit einbringen und ergänzt: „In jeder Stimme liegt viel Emotion, im Chorklang dann erst recht eine geballte emotionale Ladung. Es entsteht Harmonie – sowohl im Zusammenklingen wie auch im gesellschaftlichen Umgang miteinander, das schenkt viel Freude!“

Musikalischer Botschafter in ganz Europa

Mit einer großen Portion von Begeisterung zum Singen und einem hohen Maß an künstlerischer Kompetenz ist es dem ehemaligen Wiener Sängerknaben Edgar Wolf gelungen, alle Generationen zum chorischen Singen zu motivieren und seinen Sängern stets unvergessliche Erlebnisse zu schenken, sei es in der Mittelschule im Rahmen des von ihm gegründeten musischen Schwerpunktes gewesen oder bei den internationalen Chorbegegnungen im Rahmen von Festivals und Chorwettbewerben, bei Sängerfesten oder Konzerten mit Orchestern.

„Die Arbeit an der Stimme, das Eintauchen in die Musik, die Präsentation bei öffentlichen Auftritten waren mir immer wichtiges Anliegen“, erzählt der studierte Gesangspädagoge, der auch heute noch als gefragter Referent im In- und Ausland sein umfassendes Wissen weitergibt. Kinderchorfestivals wie „Juventus cantat“, das Österreichische Jugendsingen, die Gründung der Sinfonietta Haag im Jahr 2003, die Aktivitäten von „Chor plus“, die Mitwirkung im Musikbeirat des Österreichischen Sängerbundes und Chorverbands NÖ, in der Chorleiterausbildung der Chorszene, bei Familien- und Jugendsingwochen sowie diverse Chorleitertätigkeiten bei Chören im Mostviertel, unter anderem beim Bezirkslehrerchor „Vocale Mostviertel“ – Edgar Wolf ist mit all dem Genannten zu verbinden und hat überall seine bedeutsamen Spuren hinterlassen, nicht nur auf CD-Aufnahmen des Chors Haag. Man erinnert sich auch gerne an dessen große Aufführungen von „Carmina Burana“, „Messias“ „Paulus“ oder Jenkins „The Mass of Peace“.

Edgar Wolf, der zukünftig als Sänger im Chor Haag aktiv bleiben wird, über sein „Abschiedskonzert“ als Dirigent: „Die ‚Schöpfung‘ bringt den inneren Reichtum des Meisters, die Größe seiner Kunst und den Grundzug einfachster Natürlichkeit in höchster Vollendung zum Ausdruck. Das Werk führte den Komponisten auch auf ganz neue Wege musikalischer Gedankenentwicklung und unübertrefflicher Erfindungskraft! Jede Arie, jedes Rezitativ, jede Chornummer der drei Teile ist in sich stimmig.“

Die „Schöpfung“ wird am 21. Mai, 20 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Haag zur Aufführung gebracht.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.