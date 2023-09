Jubelklänge zum Jubiläum

Die beiden Gemeinden Aschbach und Wolfsbach feiern heuer schon das ganze Jahr über die Übergabe der beiden Pfarren an das Bistum Passau vor 1.200 Jahren. Dass dieses Jubiläum neben vielen anderen Veranstaltungen auch Anlass für ein gemeinsames Chorprojekt der drei benachbarten Kirchenchöre Aschbach, Krenstetten und Wolfsbach werden konnte, darf schon besonders hervorgehoben werden. „Das Zusammenführen dieser drei Chöre und die Arbeit mit Berufsmusikern war eine einmalige und besondere Chorerfahrung“, betonen die mitwirkenden Sänger einhellig. Am 9. September konnten nun die Kulturreferenten Christa Dorner und Alois Schmidbauer etwa 400 Besucher in der Wallfahrtskirche zu Krenstetten – in der Mitte zwischen Aschbach und Wolfsbach gelegen – begrüßen, die sich über musikalische Darbietungen von Kirchenmusik in hoher Qualität freuen durften. Für einen imposanten Auftakt sorgten – begleitet vom Altomonte-Orchester aus St. Florian – in virtuosem Spiel die beiden Berufsmusiker Gerhard Berndl aus Aschbach und der Wolfsbacher Leonhard Aichberger mit Vivaldis „Solokonzert für 2 Trompeten“. Darauf folgte Schuberts „Missa brevis in B“, in der die vier Gesangssolisten allein oder im Ensemble mit jeweils kurzen Passagen dem Chor gegenübertreten.

Der pastorale Charakter der Messe konnte im gekonnten Führen von Chor und Orchester durch den Dirigenten Martin Zeller in beeindruckender Art und Weise vermittelt werden. Die mehrsätzigen „Vesperae solennes“ wurden stets am Vorabend eines liturgischen Festtages aufgeführt, so auch Mozarts noch für den Salzburger Erzbischof komponiertes „Laudate Dominum“. Mit dieser bekannten, großartig interpretierten Arie (5. Satz) konnte Edith Kaltenböck ihren höhensicheren und wunderbar kolorierten Sopran ausgezeichnet zur Geltung bringen.

Ein berührendes Gotteslob zum Abschluss

Mit der Haydn-Motette „Eja gentes“ aus dem Musikarchiv der Wallfahrtsbasilika Sonntagberg wurde der festliche Charakter dieses Jubiläumskonzertes mit einem Lobpreis der besonderen Art unterstrichen. Das ansprechende Programm fand seine Fortsetzung mit Haydns dreisätzigem „Salve Regina“ für Soloquartett. Edith Kaltenböck, Christa Ratzenböck, Matjaz Stopinsek und „Konzertinitiator“ Michael Wagner vermochten als homogenes Gesangsensemble mit ausdrucksstarker Darbietung zu glänzen. Martin Zeller wiederum war nicht nur ein umsichtiger musikalischer Leiter, sondern steuerte für diesen Konzertabend auch den von ihm 2019 vertonten „Psalm 93“ bei. In diesem Werk für Chor, Solobassist, konzertierende Orgel und Orchester zeigt Zeller den Variantenreichtum seines kompositorischen Schaffens, wenn sich neben einigen leicht dissonanten Anklängen getragene Bläserklänge und auch eng an den Text angelehnte programmatische Passagen der „sprudelnden“ Holzbläser finden, die die Kräfte des Wassers und Macht Gottes symbolisieren. Nach den musikalischen „Zwiegesprächen“ zwischen Chor und Orchester und dem virtuos agierenden Bassisten Michael Wagner, vor allem aber auch dem großartigen Organisten Benedikt Ofner, endet das Werk in Form einer großen Fuge. Mit Martin Zellers beeindruckender Vertonung wurde jedenfalls ein mehr als würdiger „Fortissimo-Schlussakkord“ unter dieses einmalige und große gemeindeübergreifende Chorprojekt gesetzt.