Kreatives Marketing für satirischen Liederabend

In der Haager Band „Zentralorgan“ hat der freiberufliche Grafiker und Webdesigner Robert Hermely, der Sänger mit der spitzen Zunge, eine ebenbürtige Band gefunden und fünf fantastisch Musizierende um sich versammelt, die es verstehen, satirische Lieder zum Besten zu geben.

Mit ungeheurer Musikalität, Spielfreude und ohne Scheu vor Experimenten kleiden die regionalen Instrumentalisten Hannes Berger (Horn), Nawin Bakhshi (Bass), Ingrid Nagl-Strasser (Akkordeon), Martina Stöffelbauer (Querflöte) und Julian Palmetshofer (Schlagzeug) gemeinsam mit Robert Hermely (Gesang) deutschsprachige Lieder in ein musikalisches Gewand. Kritische Blicke auf die halbtiefen Abgründe, verborgen geglaubte Geschichten, Pointen und textliche Raffinessen werden am Freitag, 14. April, und am Samstag, 15. April, im Theaterkeller enthüllt. Alles gewürzt mit einer entsprechenden Portion Begeisterung und mit viel Mut zum Risiko darf man sich auf einen vergnüglichen Abend freuen.

Für Aufmerksamkeit hatte im Vorfeld der Marketing-Gag mit der überdimensionalen Mozartkugel des Haager Künstlers Erwin Kastner gesorgt. Robert Hermely hatte sich an der Installation vor Kastners Atelier, die anlässlich des Mozartjahrs 2006 erschaffen wurde und einen Salzburger Kunstpreis erhalten hatte, festgeklebt. Eine Hand klebte an der Kugel, in der anderen hielt er ein Megaphon und forderte in skandierten Sätzen „Befreit den Mozart aus der Kugel“. „Positiv muss man festhalten: Es kam zu keinerlei Staus und Verzögerungen, der Riesenkugel geht es gut und Mozart drehte sich nicht im Grabe um. Mission erfüllt“, fasste Hermely seine Aktion zusammen.

