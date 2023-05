Gemeinden setzen auf Kooperation

Die Möglichkeit zur Kleinstkinderbetreuung für bis unter 2,5-Jährige gibt es nicht in allen Gemeinden. Daher setzen viele Kommunen auf Kooperation. So steht das Zwergennest in St. Georgen/Ybbsfelde beispielsweise auch Kindern aus den Umlandgemeinden wie Ferschnitz oder Blindenmarkt offen.

In Blindenmarkt führte man eine Bedarfserhebung durch. Diese hielt sich nach Auskunft der Gemeinde in Grenzen. Bis dato sind vier Kinder aus Blindenmarkt für einen Betreuungsplatz unter 2,5 Jahre ab September 2023 vorgemeldet. Auch aus Ferschnitz besucht derzeit ein Kind das St. Georgner Zwergennest. Ab September des heurigen Jahres wird allerdings eine Zusammenarbeit mit Euratsfeld gestartet. Hier entsteht derzeit eine neue Kleinstkinderbetreuung. Bereits seit September 2016 steht in Ardagger der ZwergerlGarten zur Verfügung. Zurzeit sind hier drei Betreuerinnen beschäftigt, die bauliche Gegebenheiten sind ausreichend. Das Interesse ist durchaus vorhanden, so sind bereits sechs Kinder angemeldet. Eine Erhebung brachte zudem einen Bedarf von weiteren vier Kindern zum Vorschein.

Für Neustadtl wurde ein Betreuungsbedarf für die unter 2- Jährigen von insgesamt fünf Kindern ermittelt. Diese werden entweder in Ardagger (vier Kinder) oder in St. Georgen (1) betreut. „Im Herbst 2023 starten wir mit einer zusätzlichen Kleinkind-Kindergartengruppe und können dadurch Kinder ab 2 Jahre aufnehmen. Anmeldungen sind dafür schon gegeben. Die neue Gruppe wird als Provisorium im Clubraum des Gemeindezentrums untergebracht. Die Aufnahme von zusätzlichem Personal ist natürlich notwendig, die Ausstattung und Adaptierung der neuen Gruppe erfolgt über die Ferien“, blickt Bürgermeister Franz Kriener voraus.

Mehr Personal in Zeillern möglich

In der Marktgemeinde Zeillern besteht seit September 2016 eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinkinder. Diese wird von zwei Kräften betreut. „Da ab September 2023 ein Personal-Kind-Schlüssel von 1:5 eingehalten werden muss, ist es aufgrund der aktuellen Anmeldungen noch offen, ob eine 3. Betreuungskraft bereits ab September nötig wird“, schildert Amtsleiter Anton Spreitz die aktuelle Lage.

In Stadt Haag wurde ermittelt, dass es notwendig ist, noch zwei weitere Kindergartengruppen zu bauen und eine Tagesbetreuungseinrichtung zu errichten. Dafür wurde der Ausbau des bestehenden Landeskindergartens bereits beschlossen, im September 2024 soll der Betrieb starten.

Wie Bürgermeister Josef Unterberger berichtet, laufen in Wolfsbach die Planungen für eine Kleinkinderbetreuung. „Wir stehen erst am Anfang der Vorbereitungen. Es gibt derzeit auch noch sehr wenige Anfragen“, führt er aus. Man werde sich im heurigen Jahr sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen.

Höhere Nachfrage wird nicht ausgeschlossen

St. Peters Bürgermeister Johannes Heuras schließt nicht aus, dass die kostenlose Betreuung im Laufe des Jahres noch zu einem verstärkten Nachfrageeffekt führt. Die Krabbelgruppe in St. Peter/Au betreut seit rund sechs Jahren Kinder zwischen 1 und 3 Jahren. „Bisher konnten wir mit unseren sehr engagierten Pädagoginnen und Betreuerinnen den bestehenden Bedarf sehr gut abdecken. Wir haben uns einen Überblick verschafft, Gespräche geführt und beobachten laufend die Anmeldezahlen und werden laut aktuellem Stand das kommende Krabbelgruppenjahr 2023/2024 abdecken können“, erteilt er Auskunft. Hinsichtlich des zusätzlich erforderlichen Personals führt man aktuell eine Ausschreibung durch, man freut sich über jede Bewerbung.

Die Gemeinde Aschbach verfügt derzeit über keine Tagesbetreuungseinrichtung. Es laufen allerdings Planungen für die Errichtung einer solchen für unter 2,5-Jährige Kinder.

Ennsdorf setzt beim Thema auf die Volkshilfe. „Damit haben wir einen kompetenten Träger, der für eine qualitative Betreuung der Kleinkinder sorgt. Derzeit wird eine Kleinkinder- gruppe betrieben, es laufen momentan Erhebungen, ob eine zweite Gruppe notwendig wird“, erteilt Bürgermeister Daniel Lachmayr Auskunft. Bauliche Maßnahmen seien heuer noch keine notwendig. Das würde allerdings dann der Fall werden, wenn ab 2024 der Kindergarten für 2-Jährige offen steht. Die Nachfrage ist in Ennsdorf jedenfalls höher. „Bis zu 15 Kleinkinder wurden in der Tagesbetreuungseinheit der Volkshilfe betreut“, macht Lachmayr deutlich.

Die Gemeinde Ernsthofen hat bereits jetzt eine provisorische Einrichtung für die Betreuung von Kleinkindern geschaffen. „Wir sind mitten in der Planung und Vorbereitung für einen Ausbau des bestehenden Kindergartengebäudes. Dieses wird ergänzt um eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinstkinder, um eine Kleinkindergruppe und eine weitere Kindergartengruppe“, berichtet Bürgermeister Karl Huber. Die Nachfrage sei bereits jetzt gegeben. Der Ausbau des Kindergartens sei bereits tagtägliches Thema zwischen Eltern und der Kindergartenleitung. Dieser soll heuer beginnen, Betriebsstart soll im Herbst 2024 sein.

St. Pantaleon-Erla ist eine der wenigen Kommunen, die eine Tagesbetreuung für Kinder ab einem Jahr anbieten. Diese besteht seit 2017 und ist laut Auskunft laufend ausgebucht.

Die Betreuung der unter 2,5-Jährigen wird in der Gemeinde Behamberg von der Tagesbetreuungseinrichtung Hardegger durchgeführt. „Die Betreuung ist bereits seit vielen Jahren eingeführt. Mehrbedarf wurde heuer nicht gemeldet. Baumaßnahmen sind im Bereich der Kindergartenoffensive für die Betreuung von unter 3-Jährigen im Kindergarten und der Änderung der Gruppengrößen ab 2024 geplant“, gibt Amtsleiter Harald Schwödiauer Auskunft über die aktuelle Lage vor Ort.



Der ZwergerlGarten in Ardagger besteht bereits seit 2016. Foto: Foto:

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.