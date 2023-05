Haidershofen hat rechtzeitig den Bedarf erhoben

Die Gemeinde Haidershofen stellt in gewisser Weise einen Sonderfall dar. So ist das Gemeindegebiet in die drei Gebiete Haidershofen, Vestenthal und Hainbuch unterteilbar. In jedem der drei Ortsteile befindet sich ein Kindergarten. In Vestenthal betreibt man bereits die Tagesbetreuungseinrichtung „Kunterbunt“ für unter dreijährige Kinder. Mit Behamberg kann die Tagesbetreuungseinrichtung Gartenfee und Waldkobold“ für alle Kinder bis 1,5 Jahre genützt werden. „Unser Fokus liegt auf der bedarfsorientierten Kinderbetreuung. Durch die verschiedenen Standorte ist sehr viel Organisationsarbeit notwendig. Nur mit einer guten Planung vorab sind wir in der Lage, die Wünsche der Eltern fast zur Gänze zu erfüllen“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser. Diese Herausforderung werde mit dem Kindergartenjahr 2024/25 noch schwieriger, man sei aber auch guter Dinge, die Lage zu bewältigen.

Bedarfserhebung rund um den Jahreswechsel

Um den Bedarf der Kinderbetreuung zu erheben, kontaktierte die Gemeinde mit Jahreswechsel alle Eltern, die aufgrund der Geburtenmeldungen theoretisch einen Kinderbetreuungsplatz benötigen, schriftlich. „Wir haben den Eltern genügend Zeit gegeben, damit sie uns Rückmeldung geben konnten. Gemeinsam mit den Leitungen der Kinderbetreuungseinrichtungen haben wir einen Plan erstellt. Mittlerweile konnten wir somit die Planung für die Tagesbetreuungseinrichtungen, aber auch für die Kindergärten, für den Herbst de facto abschließen“, führt Strasser weiters aus.

Bauliche Maßnahmen sind derzeit übrigens keine notwendig. Kleinere Kinder brauchen allerdings natürlich eine intensivere Betreuung. „Fast alle Kinder in der Tagesbetreuungseinrichtung müssen noch gewickelt werden beziehungsweise oft können die Kinder noch nicht gehen und müssen daher getragen werden. Die Betreuung ist eine ganz andere und sehr viel intensiver als im Kindergarten. Werden die Kinder zwischen 1-1,5 Jahren mehr, dann müssen wir den Betreuungsschlüssel in den nächsten Jahren anpassen und dazu wird sicher noch weiteres Personal nötig sein“, weiß der Bürgermeister.

Die Nachfrage sei jedenfalls stabil und stetig steigend. Daher müsse man in „Kunterbunt“ auch Kinder aus anderen Gemeinden abweisen. Aktuell hat man für den Herbst maximal 10 bis 12 Kinder pro Vormittag in der Altersgruppe 1-2,5 Jahre.





