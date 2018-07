Briançon, die höchstgelegene Stadt Frankreichs, im Departement Hautes-Alpes war am Wochenende Schauplatz des dritten Vorstieg-Weltcups des Jahres. In der Höhenlage von 1.300 Metern über dem Meer setzte die Haagerin Jessica Pilz zu ihrem nächsten Höhenflug an. Mit Erfolg.

Als eine von fünf Österreicherinnen qualifizierte sich die 21-Jährige locker für das Halbfinale. Während hier für ihre Teamkolleginnen bereits Endstation war, sicherte sich die Wahl-Innsbruckerin als Dritte erwartungsgemäß einen Platz im Finale der besten Acht.

Im Finale untermauerte Jessica Pilz dann ihre aktuelle Topform auf beeindruckende Art und Weise und kletterte ohne Mühe als erste Finalistin bis zum Top. Die Belgierin Anak Verhoeven, die nach ihr an die Reihe kam, schaffte den letzten Zug nicht.

Pilz und Garnbret schafften das Top

Seriensiegerin Janja Garnbret kletterte aber ebenfalls bis zum Top-Griff. Somit verwies die Slowenin Pilz aufgrund des besseren Halbfinalergebnisses auf Rang zwei.

„Es war super, nach Chamonix wieder ein Finale durchzusteigen. Ich habe mich sehr gut gefühlt und hatte oben noch Reserven. Schade, dass mir im Halbfinale ein Fehler passiert ist und das Finale einen Tick zu leicht war, um mit Janja um den Sieg zu kämpfen, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Platz zwei ist die erhoffte Bestätigung nach dem Sieg von Chamonix und ist gut fürs Selbstvertrauen in Richtung Heim-WM“, zog Pilz zufrieden Bilanz. Im Gesamtweltcup liegt die Mostviertlerin nun mit zwanzig Punkten Rückstand auf Janja Garnbret auf Rang zwei.

Die letzte Generalprobe im Vorstieg vor der Heim-WM in Innsbruck steht am 27. und 28. Juli in Arco (Italien) am Programm.