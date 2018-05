Imst war am Wochenende Schauplatz der Jugend- und Junioren-EM im Vorstieg und Speedklettern. Mit dabei im österreichischen Aufgebot waren auch zwei Haagerinnen.

Laura Stöckler und Eva Hammelmüller, die derzeit mitten im Maturastress steckt, galten bei den Juniorinnen als Medaillen-Kandidatinnen im Lead-Bewerb und präsentierten sich auch in starker Form. Stöckler lag nach den beiden Qualifikationsrunden ex aequo mit der späteren Siegerin aus Frankreich und einer Schweizerin in Führung. Hammelmüller beendete die Qualifikation auf Rang sieben.

Eva Hammelmüller belegte in diesem Bewerb Rang sechs. | Liebhaber

Das Semifinale verlangte den Mostviertlerinnen dann alles ab. Stöckler zog als Vierte ins Finale der besten Acht ein, Hammelmüller als Sechste. In einer sehr anspruchsvollen Finalroute reichte es für Stöckler dann letztendlich „nur“ für den undankbaren vierten Platz. Auf die Bronzemedaille fehlten lediglich zwei Griffe. Hammelmüller stürzte an einer Schlüsselstelle und beendete den Bewerb am sechsten Endrang.

Am Sonntag waren die beiden Haagerinnen dann auch noch beim Speed-Bewerb am Start, um sich eine gute Ausgangsposition für die Kombinationswertung zu schaffen. Und sie schlugen sich erneut beachtlich. Laura Stöckler verpasste als Zehnte nur knapp das Finale, Eva Hammelmüller belegte den 16. Platz. Abgeschlossen wird die Kombinations-EM mit der Boulder-EM in Russland