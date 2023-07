Hitzewellen, Sturmböen und Trockenperioden sind nur einige der Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. 89 Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR!) suchen nach Methoden, um Gemeinden und Menschen bestmöglich auf den Klimawandel vorzubereiten. Seit 2016 entwickeln die KLAR! in Österreich regional zugeschnittene Maßnahmen und setzen entsprechende Projekte um. Einmal jährlich findet eine zweitägige Klausur statt, bei der sich Modellregionsmanager austauschen. Die gastgebende Region steht dabei besonders im Rampenlicht – diesmal die Region Amstetten.

Die Landtagsabgeordneten Anton Kasser und Kerstin Suchan-Mayr (von rechts) und Bürgermeister Daniel Lachmayr (3. von links) begrüßten die Ehrengäste Helmut Hojesky (Bundesministerium für Klimaschutz, 4. von links), Gernot Wörther (KLAR!-Programmleiter, links) und Bernd Vogl (Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, 2. von links). Foto: GDAWillim

Region Amstetten hat schon viele Projekte umgesetzt

Landtagsabgeordneter gda-Obmann Anton Kasser begrüßte die KLAR!-Regionsverantwortlichen und Vertreter des Klimaschutzministeriums, Klima-Energiefonds, Umweltbundesamts und Landes NÖ: „Die Region Amstetten ist seit vier Jahren im KLAR!-Programm und hat – vom retentiven Siedlungsbau bis zu Trinkbrunnen und grünen Ortsraumgestaltungen – viele Projekte umgesetzt.“

Im Fokus stand bei seinem Referat die Trinkwasserstudie. In dieser wird der gemeindeübergreifende Ausbau der Trinkwasserversorgung im Ybbstal ausgearbeitet – bis dato eine einmalige Studie in Österreich. Maßnahmen wie diese seien Impulsgeber und Grundlage für eine Infrastruktur, die den Klimawandel mitdenkt, sagte Kasser.

Hausherrin Kerstin Suchan-Mayr berichtete von den Bemühungen zu Umwelt- und Klimaschutzprojekten der Stadt, wie der „Klimaoase“ am Hauptplatz in St. Valentin. Die Klimaoase werde von der Bevölkerung sehr gut angenommen und sei ein Paradebeispiel für klimafitte öffentliche Räume.

NÖ Feuerwehrverband rüstet sich gegen Waldbrände

Am zweiten Tag stattete die Gruppe dem Wirtschaftspark Ennsdorf einen Besuch ab. Aufgabe der Exkursion war es, ein industrielles Areal durch die Brille der Anpassung zu begutachten und zu überlegen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf dieses hat bzw. welche Anpassungsmaßnahmen getroffen werden könnten. Bürgermeister Daniel Lachmayr schilderte die Herausforderungen in diesem Zusammenhang und sagte, dass die Herangehensweise bei der Planung in den 1990er-Jahren eine ganz andere als heute gewesen sei.

Ein weiterer Themenblock widmete sich der steigenden Zahl von Waldbränden, die in Österreich eine zunehmende Gefährdung darstellen. Der NÖ Feuerwehrverband rüstet sich hierfür u. a. mit der Anschaffung von Spezialfahrzeugen und Ausrüstung. Die Waldbrandgruppe aus Weistrach (OBI Thomas Gunsch und OBI Gregor Payrleitner) sorgten für eine Vor-Ort-Demonstration und erklärten den Tagungsteilnehmern die Einsatzorganisation, Ausrüstung und Fahrzeuge.